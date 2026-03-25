Persisten bloqueos por paro minero: Caucasia y Puerto Libertador amanecieron entre cenizas y troncos atravesados

Resumen: El paro minero cumple 10 días con bloqueos en Caucasia, Cáceres y Puerto Libertador. Hay camiones quemados y paso restringido en el Bajo Cauca.

La crisis en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba parece no tener tregua al cumplirse este miércoles, 25 de marzo, diez días exactos de manifestaciones.

El panorama en el municipio de Caucasia es desolador: las calles amanecieron cubiertas de escombros y el esqueleto calcinado de un vehículo de carga que fue incinerado durante los disturbios de la noche anterior.

Aunque el paso se da de manera intermitente por un costado de la carretera, la sensación de inseguridad ha generado una parálisis parcial en las actividades comerciales.

De acuerdo con el último reporte oficial, al menos 70 personas se encuentran apostadas en puntos estratégicos para impedir el tránsito normal. Uno de los focos de mayor tensión se localiza en el eje vial que conecta a Caucasia con Cáceres, específicamente en el sector de Guarumo, donde una veintena de manifestantes atravesó troncos y ramas de gran tamaño.

Esta situación de parálisis se extiende al corregimiento Jardín de Tamaná, en el sector conocido como El Puerto, donde cerca de 50 personas no solo bloquearon el corredor con árboles, sino que mantienen quemas de llantas activas, impidiendo cualquier intento de normalización del flujo vehicular hacia el interior del país.

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Por otro lado, en Puerto Libertador (Córdoba), la situación en la zona de la “Y” que conduce a Montelíbano, cerca de la empresa Cerro Matoso, sigue siendo crítica. Allí, los manifestantes permiten aperturas controladas cada 30 minutos, lo que ha generado kilométricas filas de vehículos de carga y pasajeros.

Las autoridades de tránsito han hecho un llamado urgente a los conductores para que busquen zonas seguras y eviten desplazarse si no es estrictamente necesario, pues la persistencia de la parálisis en estas troncales vitales amenaza con desabastecer de insumos básicos a varias poblaciones de la región si no se logra un acuerdo pronto en las mesas de diálogo.

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