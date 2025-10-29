Resumen: Conozca los horarios y puntos de concentración del paro nacional de Fecode este 30 de octubre. Marchas desde las 8 a.m. en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades del país.

¡Prepárese para el paro de mañana! Fecode anuncia marchas en todo el país

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó que este jueves 30 de octubre se realizará un paro nacional de 24 horas que impactará a miles de colegios oficiales en todo el país.

Las marchas iniciarán entre las 8:00 a.m. y 9:00 a.m., dependiendo de cada ciudad, y se espera una amplia participación del magisterio y de la comunidad educativa.

Lea también: ¡Véalos pues! Estos gamines, dizque ‘taxistas’, dañando arbolitos para tapar algunas vías en Medellín

El paro nacional de Fecode, convocado en defensa del sistema de salud del magisterio, el cumplimiento del Acuerdo 003 de 2024 y el fortalecimiento de la educación pública, contará con movilizaciones simultáneas en las principales capitales del país.

En Bogotá, los maestros se reunirán en el Parque Nacional desde las 9:00 a.m. para marchar por las principales vías del centro de la ciudad.

En Medellín, la concentración comenzará en la sede de Adida (Calle 57 #42-70) a las 9:00 a.m., desde donde los docentes avanzarán hasta La Alpujarra.

En Cali, la movilización partirá desde la Universidad del Valle hacia la Plaza de San Francisco, también desde las 9:00 a.m.

Otras ciudades con puntos confirmados son:

Bucaramanga: Parque Santander, 9:00 a.m.

Parque Santander, 9:00 a.m. Armenia: Plaza de Bolívar, 7:30 a.m.

Plaza de Bolívar, 7:30 a.m. Ibagué: Casa del Maestro, 8:00 a.m.

Casa del Maestro, 8:00 a.m. Montería: Oficinas del Fomag (Calle 24 con carrera 12), 8:00 a.m.

Oficinas del Fomag (Calle 24 con carrera 12), 8:00 a.m. Cúcuta: Parque Simón Bolívar, 8:00 a.m.

Parque Simón Bolívar, 8:00 a.m. Santa Marta: Liceo Celedón, 8:00 a.m.

Liceo Celedón, 8:00 a.m. Florencia (Caquetá): Polideportivo Versalles, 7:00 a.m.

Fecode aseguró que el paro será pacífico y que busca llamar la atención del Gobierno sobre la crisis en el sistema de salud de los maestros y la necesidad de fortalecer el presupuesto educativo. Mientras tanto, el Ministerio de Educación anunció la conformación de una mesa interinstitucional para atender las quejas del gremio.

Se recomienda a la ciudadanía prever cierres viales y congestiones en las zonas de concentración y marcha.

Más noticias de Colombia