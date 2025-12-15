Paro armado del ELN lleva 51 acciones terroristas y mantiene al país en alerta máxima

Resumen: El ministro de Defensa confirmó que el paro armado del ELN ya deja 51 acciones terroristas en varias regiones del país y se extenderá hasta el 17 de diciembre.

El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, confirmó que el paro armado del ELN ya deja 51 acciones terroristas registradas en distintas regiones del país, en medio de una escalada violenta que, según las autoridades, se mantendría hasta el miércoles 17 de diciembre.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, los episodios se han presentado en Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó, así como en corredores estratégicos del oriente y occidente del país, generando temor en comunidades y viajeros en plena temporada decembrina.

“El ELN no discrimina a nadie. Esto no es un mensaje político, es un ataque directo al pueblo colombiano”, afirmó Sánchez.

El ministro explicó que 38 de los 51 eventos corresponden a lo que denominó terrorismo mediático, acciones como la instalación de banderas, grafitis y la marcación de vehículos, cuyo objetivo es amplificar el miedo a través de redes sociales y generar sensación de control territorial.

No obstante, advirtió que al menos tres ataques han sido de carácter violento, con consecuencias reales para la población.

Entre los hechos más graves se encuentra el asesinato de un conductor de ambulancia en Puerto Santander, el ataque con motobomba en el peaje La Lizama, en Barrancabermeja, que dejó una trabajadora herida, y una acción armada en el sector Cuatro Vientos, en Maicao.

Lea también: La Selección Colombia de Futsal viaja a Francia para torneo internacional

Frente al paro armado del ELN, el Ministerio de Defensa anunció recompensas de hasta $200 millones de pesos por información que permita prevenir atentados, y hasta $500 millones de pesos por datos que conduzcan a la captura de alias ‘El Negro Mina’, uno de los cabecillas del grupo armado.

Asimismo, se reforzó el plan de seguridad de Navidad, con despliegue del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, especialmente en zonas como Catatumbo, Cauca y Chocó.

Sánchez rechazó los argumentos del ELN, que justifican el paro armado como una protesta contra decisiones del Gobierno de Estados Unidos. Para el ministro, se trata de una excusa sin sustento.

“Es cinismo terrorista. No atacan gobiernos, atacan a los colombianos”, afirmó, reiterando que las operaciones militares continúan sin restricción.

Finalmente, el país permanece en alerta máxima, mientras las autoridades insisten en la denuncia ciudadana y el seguimiento permanente para contrarrestar la ofensiva violenta del grupo ilegal.

Más noticias de Colombia