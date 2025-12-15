La Selección Colombia de Futsal viaja a Francia para torneo internacional

La Selección Colombia Masculina Mayores de Futsal emprendió hoy, lunes 15 de diciembre, su viaje rumbo a Francia para participar en un torneo internacional amistoso de alto nivel.

El equipo, dirigido por el director técnico Roberto Bruno, había iniciado su concentración en Bogotá el pasado sábado 13 de diciembre, ajustando los últimos detalles antes de cruzar el Atlántico para esta importante cita deportiva que se extenderá hasta el 22 de diciembre.

Este certamen servirá como una valiosa preparación y medidor de fuerzas para el combinado nacional.

El calendario de partidos de la selección colombiana en suelo francés ha sido confirmado, presentando dos compromisos exigentes.

El primer encuentro será el viernes 19 de diciembre frente a la selección anfitriona, Francia, a las 2:00 p.m.

Posteriormente, el domingo 21 de diciembre, Colombia se enfrentará a Croacia a las 8:00 a.m.

Ambos duelos se llevarán a cabo en Les Arenes De Metz, en la ciudad de Metz, ofreciendo un escenario de competencia ideal para el crecimiento del equipo.

Para esta convocatoria, el director técnico Roberto Bruno ha conformado una nómina que combina talento local con jugadores que militan en ligas internacionales.

Entre los 14 convocados se encuentran figuras como Andrés Felipe Matos (Independiente Barranquilla), Jorge Armando Cuervo (Real Antioquia), y José Esteban Sánchez (Fantasmas Morales Moralitos).

La lista se completa con futbolistas que se unirán a partir del 16 de diciembre, como Felipe Echavarría (Feldi Éboli Italia), Harrison David Santos (Inter Movistar), y Julian Esteban Clavijo (T3mc Rusia), inyectando experiencia europea al plantel.

Esta gira por Francia es fundamental para el cuerpo técnico, que además de Roberto Bruno, cuenta con Nelson Alexander Cardenas Valencia como asistente.

La participación en este torneo no solo brinda la oportunidad de evaluar el rendimiento del grupo en un contexto internacional, sino que también permite afianzar la cohesión del equipo y probar esquemas tácticos ante rivales de peso.

Los aficionados colombianos estarán atentos a los resultados que el equipo de Futsal consiga en Europa.

