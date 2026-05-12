Resumen: Capturada pareja en Ibagué por torturar y abusar de una menor durante nueve años. El padrastro la encadenaba y la madre permitía los vejámenes.

Cárcel para pareja en Ibagué: Encadenaban y abusaban de una niña durante nueve años

La Fiscalía General de la Nación logró la captura y judicialización de una pareja señalada de protagonizar un auténtico ciclo de violencia contra una menor de edad en Ibagué.

Los hechos, que se habrían prolongado de manera sistemática durante nueve años, tuvieron lugar en el sector de Praderas de Santa Rita.

Según el ente investigador, el padrastro de la víctima, con la presunta complicidad de la madre biológica, sometió a la niña a torturas, abusos sexuales y vejámenes inhumanos que comenzaron cuando ella apenas cursaba su infancia y se extendieron hasta el año 2025.

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El sujeto, presuntamente, encadenaba a la menor cada vez que intentaba tener amigos y grababa los abusos para chantajearla. Como consecuencia de este ciclo de violencia, la joven quedó embarazada en dos oportunidades y fue obligada a practicarse abortos clandestinos sin ningún tipo de atención médica, lo que afectó gravemente su salud física y emocional.

A pesar de la contundencia de las pruebas, que incluyen testimonios y material audiovisual, ninguno de los dos capturados aceptó los cargos imputados por delitos como tortura agravada, pornografía infantil e inducción al suicidio.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos procesados, mientras avanza el juicio que busca justicia para la víctima, quien hoy recibe acompañamiento especializado.

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