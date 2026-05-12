Resumen: El alto tribunal dio un parte de absoluta tranquilidad a los colombianos, asegurando que los recursos no están en riesgo y explicando detalladamente los motivos jurídicos detrás de su decisión.

Consejo de Estado desmiente a Minhacienda y Colpensiones: el dinero de las pensiones está disponible

Minuto30.com .- El Consejo de Estado emitió un pronunciamiento de fondo para desmentir categóricamente las recientes declaraciones emitidas por los Ministerios de Trabajo, de Hacienda y por Colpensiones, entidades que afirmaron públicamente que una decisión judicial impedía el pago de las pensiones en el país.

El alto tribunal dio un parte de absoluta tranquilidad a los colombianos, asegurando que los recursos no están en riesgo y explicando detalladamente los motivos jurídicos detrás de su decisión.

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¿Por qué se suspendió el Decreto 415 de 2026?

El pasado lunes 11 de mayo de 2026, el Consejo de Estado dictó la suspensión temporal del mencionado decreto al encontrar que el Gobierno Nacional se excedió en sus funciones constitucionales.

De acuerdo con la corporación judicial, el Ejecutivo utilizó este decreto para cambiar el destino del dinero de las pensiones, una competencia que recae de manera exclusiva en el Congreso de la República mediante la expedición de leyes, y no en el Gobierno a través de decretos administrativos. El tribunal le recordó al Ejecutivo que sobrepasó sus límites al decidir qué hacer con esos recursos sin el permiso del legislativo.

¿Qué significa esto para los pensionados?

Frente a la alarma generada desde el Ejecutivo, el Consejo de Estado fue enfático en señalar que su fallo no se pronunció sobre el dinero de las pensiones en sí, sino sobre las facultades para administrarlo. Para dar claridad a los ciudadanos, precisó:

El dinero está a salvo: Los recursos existen, están completamente disponibles y continúan generando sus respectivos rendimientos financieros.

No hay bloqueos en los pagos: Lo único que se suspendió temporalmente fue la decisión gubernamental sobre a dónde se destina ese dinero.

Cero riesgo: La existencia y la seguridad de los ahorros pensionales no han sido alteradas en lo absoluto.

Con esta aclaración institucional, el Consejo de Estado busca frenar la desinformación y reitera que el control judicial sobre los actos del poder ejecutivo es una garantía para proteger el ordenamiento jurídico y el bolsillo de los colombianos.

Esto dice el Consejo de Estado sobre las pensiones