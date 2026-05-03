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Resumen: Una pareja resultó herida tras un ataque armado registrado en zona rural de San Rafael, donde además fue incinerada una camioneta en la que se movilizaban. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial mientras las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del hecho violento.

Pareja resultó herida en ataque armado y quema de camioneta en San Rafael; autoridades buscan a los responsables

Las autoridades de Antioquia avanzan en la investigación de un hecho violento registrado en el corredor vial entre San Rafael y Guatapé, donde una pareja fue atacada con arma de fuego y su vehículo terminó completamente incinerado.

De acuerdo con la Policía Antioquia, los ocupantes de una camioneta fueron interceptados por hombres armados mientras se movilizaban por esta zona rural del Oriente antioqueño. En medio del ataque, se registraron disparos contra el automotor y posteriormente el vehículo fue incendiado.

Dos personas resultaron lesionadas

Las víctimas corresponden a un hombre de 34 años, quien sufrió una herida por proyectil en una de sus extremidades inferiores, y su esposa de 32 años, quien también resultó lesionada durante el hecho.

#Antioquia | Reportan quema de un vehículo en la vía entre Guatapé y San Rafael.

Según información preliminar, habría presencia de hombres encapuchados en la zona. Autoridades ya verifican la situación. ⚠️ pic.twitter.com/mUad4yc1uC — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) May 2, 2026

Ambos fueron atendidos inicialmente en la zona y posteriormente trasladados a un centro asistencial en el municipio de Guatapé, donde continúan recibiendo atención médica.

Según lo informado, lograron salir del lugar con ayuda de un ciudadano que transitaba por el sector en motocicleta.

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Vehículo fue hallado destruido por las llamas

En el sitio del ataque fue localizada una camioneta tipo Ford Ranger, modelo 2012, completamente incinerada y con múltiples impactos de arma de fuego, según la inspección adelantada por las autoridades.

El automotor quedó en la zona boscosa cercana a la vía que conecta a ambos municipios, donde se realizaron labores de verificación y control del área.

Hipótesis de grupo armado en investigación

Las autoridades no descartan la posible participación de un grupo armado ilegal en el ataque, mientras se adelantan las labores investigativas para establecer la responsabilidad de los hechos.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades competentes, que mantienen operativos en la zona para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.