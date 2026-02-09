Resumen: Una pareja murió en Itagüí tras dejar una olla en la estufa. La acumulación de gas en el inmueble causó su fallecimiento. Su hija sobrevivió por estar donde su abuela.

¡Tragedia en Itagüí! Una pareja murió asfixiada por una olla en la estufa

Un profundo dolor embarga a los habitantes del barrio La Unión, en el municipio de Itagüí, tras conocerse el fallecimiento de una joven pareja al interior de su vivienda. Según las primeras hipótesis de las autoridades, un descuido en la cocina provocó una fuga masiva de gas.

Al parecer, la pareja dejó una olla sobre el fuego y la llama se habría extinguido accidentalmente, permitiendo que el combustible se dispersara silenciosamente por todo el inmueble mientras ellos descansaban.

El macabro hallazgo se produjo cuando un familiar arribó a la residencia con el fin de entregar a la pequeña hija de la pareja, quien por fortuna se salvó de morir al haber pasado la noche anterior en casa de su abuela.

Al notar que nadie respondía y percibir un fuerte olor emanando del inmueble, el allegado pidió auxilio desesperado a los vecinos del sector. Entre varios ciudadanos lograron ingresar a la vivienda para auxiliar a los jóvenes, quienes se encontraban inconscientes, y trasladarlos de urgencia a un centro médico cercano.

Lea también: ‘Falto de conciencia’: Fico Gutiérrez cuestiona ausencia de ayudas del gobierno tras señalamientos a hidroeléctricas

A pesar de los esfuerzos de los vecinos y la rápida reacción de los servicios de emergencia, el personal médico del hospital confirmó que ambos jóvenes llegaron sin signos vitales. La inhalación prolongada de gas en el recinto cerrado habría sido fatal en cuestión de minutos.

Las autoridades de socorro reiteraron el llamado a la comunidad para realizar revisiones periódicas a las redes de gas y, especialmente, a nunca dejar elementos al fuego sin supervisión constante.

Más noticias de Itagüí