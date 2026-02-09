‘Falto de conciencia’: Fico Gutiérrez cuestiona ausencia de ayudas del gobierno tras señalamientos a hidroeléctricas

Resumen: Federico Gutiérrez calificó de "inútil y mentiroso" al presidente Petro por culpar a Hidroituango y Urrá de las inundaciones. Defendió el manejo técnico de las centrales y criticó la ausencia del Gobierno Nacional en la emergencia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió con fuerza contra el presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario señalara a las hidroeléctricas Urrá e Hidroituango como responsables de agravar las inundaciones que han dejado más de 18 víctimas fatales y afectado a cerca de 48.000 familias en varias regiones del país.

“Es totalmente falso, hombre (…) más falto de conciencia”, aseguró Gutiérrez en declaraciones a medios de comunicación. El mandatario local cuestionó duramente la gestión del Gobierno Nacional frente a la emergencia invernal que golpea especialmente a departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar y la región de Urabá.

Según el mandatario, mientras el presidente busca culpables en las hidroeléctricas, el Ejecutivo nacional brilla por su ausencia en los territorios afectados.

“¿Dónde está el gobierno nacional? Las ciudades, los departamentos y las empresas son quienes estamos mandando ayudas a Córdoba y Urabá. El gobierno nacional ni aparece porque se robaron la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, sentenció.

El alcalde de Medellín salió en defensa de Hidroituango tras los señalamientos de Petro, quien ordenó investigaciones a los embalses por presunto manejo irregular del agua durante la temporada de lluvias.

El mandatario nacional afirmó que las represas “botaban más de 2.300 toneladas de agua por segundo” de manera “exageradamente dañina” y calificó la situación como un posible “delito ambiental”.

Gutiérrez explicó que EPM ya respondió y aclaró que las acusaciones presidenciales son infundadas. “En épocas de invierno, lo que ha significado, por ejemplo, la represa de Hidroituango, es minimizar los riesgos para las comunidades aguas abajo. Pregunté en Caucasia por qué ya no se inundan tanto: “Porque hay regulación de caudal desde la parte de arriba”, argumentó.

Gutiérrez insistió en que el único interés del presidente es “buscar a quién echarle la culpa” cuando quien realmente no ha actuado es el Gobierno Nacional. “Acabaron con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Muéstrenme dónde están las ayudas para Urabá y Córdoba. No aparecen porque robaron esa entidad”, enfatizó.

Por su parte, EPM informó que la central Hidroituango opera con total normalidad y dentro de los parámetros técnicos establecidos.

Actualmente, funcionan tres turbinas que generan 880 megavatios, mientras que el vertedero descarga aproximadamente 740 metros cúbicos de agua por segundo, muy por debajo de su capacidad máxima de evacuación.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelanta visitas de inspección a Urrá y otros embalses del país, mientras el debate político se intensifica en medio de la emergencia climática.

