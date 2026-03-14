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    Tragedia en Rionegro: pareja murió por presunta fuga de gas dentro de su casa

    Dos adultos y sus mascotas fueron hallados sin vida dentro de una vivienda en Rionegro. La principal hipótesis es una fuga de gas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tragedia en Rionegro: pareja murió por presunta fuga de gas dentro de su casa
    Foto tomada de archivo para ilustrar la noticia
    Tragedia en Rionegro: pareja murió por presunta fuga de gas dentro de su casa

    Resumen: Investigan la muerte de una pareja en Rionegro, Antioquia, por presunta inhalación de gas dentro de su vivienda.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una tragedia doméstica enluta al municipio de Rionegro, Antioquia, luego de que una pareja fuera hallada sin vida dentro de su vivienda en un caso que, de manera preliminar, estaría relacionado con una presunta fuga de gas.

    El hecho ocurrió en la vereda Los Pinos, donde las autoridades fueron alertadas tras el hallazgo de los cuerpos de Miguel y Katherine, quienes tendrían edades entre 27 y 37 años.

    Según el reporte preliminar de las autoridades, las víctimas no presentaban signos de violencia, por lo que la principal hipótesis apunta a una posible intoxicación por gas dentro de la vivienda.

    La escena fue descubierta por los tres hijos de la pareja, de 12, 13 y 16 años, quienes regresaban del colegio. Al llegar a la casa y notar que nadie respondía al llamado, decidieron forzar la puerta con un palo para ingresar, momento en el que encontraron a sus padres sin vida dentro del inmueble.

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    En el lugar también fueron halladas dos mascotas de la familia, que igualmente murieron, lo que reforzaría la hipótesis de una fuga de gas propano en la vivienda.

    Las autoridades iniciaron las investigaciones para confirmar las causas exactas de la muerte, mientras equipos técnicos adelantan la verificación de las condiciones del sistema de gas en el inmueble.

    Por su parte, los tres menores quedaron bajo la protección de la Comisaría de Familia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidades que asumieron el acompañamiento del caso.

    Además, la Secretaría de Salud municipal dispuso apoyo psicológico para los menores, quienes enfrentan esta difícil situación tras el fallecimiento de sus padres.

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