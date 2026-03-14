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Resumen: Capturan en Medellín a alias ‘Alonso’, presunto jefe financiero del Clan del Golfo vinculado a minería ilegal en Buriticá.

En camioneta blindada cayó alias ‘Alonso’ en Medellín, cerebro financiero del Clan del Golfo

Las autoridades capturaron en Medellín a Jhorgen, conocido como alias ‘Alonso’, quien era considerado un objetivo de alto valor para la Fuerza Pública por su presunto papel como jefe financiero del Clan del Golfo.

La detención se produjo en las últimas horas cuando el hombre se movilizaba por la ciudad en una camioneta blindada de alta gama, avaluada en cerca de $450 millones de pesos.

Según las investigaciones, el capturado tendría más de una década de trayectoria criminal dentro de esta estructura ilegal.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Alonso’ sería el responsable de manejar las finanzas de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, una de las células del grupo armado ilegal que opera en el departamento de Occidente de Antioquia.

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Las investigaciones señalan que el detenido habría estado involucrado en la disputa por el control de la minería ilegal en el municipio de Buriticá, donde presuntamente coordinaba el saqueo de material en zonas de explotación minera.

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Al parecer, este hombre también estaría encargado de coordinar el cobro de cuotas a mineros ilegales e incluso a algunas empresas formales, lo que generaría rentas criminales cercanas a $20 mil millones de pesos mensuales para la organización.

Las autoridades también lo vinculan con un homicidio múltiple ocurrido en 2023, en el que murieron seis mineros en medio de disputas por el control de la actividad extractiva en la región.

Según los reportes de inteligencia, alias ‘Alonso’ era considerado hombre de confianza de alias Richard, señalado como uno de los principales líderes de la estructura criminal en la región de Urabá.

El capturado deberá responder ante la justicia por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para identificar otros posibles integrantes de esta red criminal.

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