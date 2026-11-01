«Parecía un misil»: DeSantis describió como «cataclísmico» el accidente de avioneta en Palm Beach

Resumen: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, visitó la zona del accidente de avioneta en Palm Beach, lo calificó de "cataclísmico" y dijo que "parecía un misil cayendo". Unas 600 personas de un parque de casas móviles serán reubicadas en dos refugios del condado.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, llegó este domingo 1 de noviembre hasta el lugar donde se estrelló una avioneta en el condado de Palm Beach, en el sur de ese estado, y entregó en conferencia de prensa un parte oficial sobre lo que encontraron las autoridades en la zona del siniestro, ocurrido sobre la vía Military Trail.

«Obviamente, este fue un accidente aéreo cataclísmico. Parecía un misil cayendo. Dejó un gran cráter al costado de la vía», afirmó DeSantis ante los medios, al describir lo que vio en el punto del impacto.

El gobernador tuvo palabras de elogio para los equipos que atendieron la emergencia desde el primer momento. «Quiero reconocer al Departamento del Sheriff del condado Palm Beach, así como a los bomberos. Estuvieron aquí de inmediato», señaló, y explicó que la explosión regó escombros «a una distancia bastante considerable» alrededor del lugar.

DeSantis entregó además un dato que las autoridades seguían confirmando en la tarde de este domingo: «Hasta el momento no tenemos reportes de personas que estuvieran en tierra, aparte de los ocupantes del avión, que hayan muerto o resultado heridas a causa de los escombros», precisó.

Investigación de la FAA y cierres indefinidos

El mandatario estatal contó que ya recibió un informe de los funcionarios del condado y que su administración ha estado en contacto con la Administración Federal de Aviación (FAA), la entidad que asumirá la investigación del accidente. «Obviamente, ellos hacen una investigación en situaciones como estas. Cuando la gente de la FAA llegue, va a poder obtener mucha más información», indicó.

Sobre la afectación vial, fue claro: los cierres en Military Trail «probablemente van a continuar en el futuro previsible». También reconoció que el estallido dañó servicios en la zona, entre ellos el suministro de agua, y agradeció la respuesta de las autoridades locales con los residentes que han necesitado asistencia: «Sé que la gente a nivel local lo ha estado haciendo muy, muy bien. Solo quiero agradecerles».

Unas 600 personas serán reubicadas en refugios

En la misma rueda de prensa, el comisionado del Distrito 3 del condado, Joel Flores, en cuya jurisdicción ocurrió el accidente, explicó que la prioridad de las autoridades es la comunidad que queda justo detrás del punto del impacto: «Tenemos unas 600 personas a las que debemos garantizarles un refugio esta noche y comida. Tenemos a la Cruz Roja en espera para asegurarnos de prestarles estos servicios iniciales», dijo.

Flores detalló que el sitio del impacto queda sobre Military Trail, justo en la entrada de un parque de casas móviles, y que ese sector es ahora una escena bajo investigación, por lo que los residentes no pueden permanecer allí. «Los estamos reubicando en dos refugios del condado, que están en espera. Tenemos a Palm Tran listo para transportarlos, pero hasta que la Oficina del Sheriff no autorice la evacuación no haremos ese movimiento. Deberían estar en un refugio al final de la noche», agregó.

El cráter podría tardar un mes en ser reparado

El comisionado fue uno de los primeros funcionarios del condado en llegar a la escena y contó lo que encontró: «Es un cráter enorme sobre Military. Eso va a tardar un tiempo en arreglarse. No veo que ese costado de la vía abra en los próximos 30 días», aseguró, y anunció que el condado evalúa rutas alternas para los vehículos que van hacia el sur.

Flores manifestó además su preocupación por la comunidad afectada, cuya única entrada quedó justo al lado del cráter, e informó que se dirigía al centro de operaciones de emergencia para firmar, a nombre de la Junta de Comisionados del Condado, una declaración de emergencia dirigida al gobernador. También destacó que el fiscal general de Florida se encontraba en la escena velando por la seguridad de todos.

El siniestro se registró este domingo sobre la vía Military Trail y dejó un enorme cráter, como reportó Minuto30 más temprano, cuando la avioneta se estrelló y estalló en llamas. Las autoridades federales serán las encargadas de establecer las causas del accidente.

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