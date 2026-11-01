Resumen: Liam Fitzgerald, influencer fitness de 29 años con más de un millón de seguidores, murió por las heridas de un accidente de motocicleta ocurrido el 30 de octubre. Su novia, Jamie Lyn Rinaldi, confirmó la noticia en Instagram y pidió privacidad para la familia.

Murió Liam Fitzgerald, el influencer fitness con más de un millón de seguidores, en un accidente de moto

El mundo del fitness y las redes sociales está de luto. Liam Fitzgerald, influencer estadounidense de 29 años con más de un millón de seguidores en Instagram, murió por las graves heridas que sufrió en un accidente de motocicleta ocurrido el 30 de octubre, alrededor de las 2:00 de la madrugada.

La noticia la confirmó su novia, la también influencer Jamie Lyn Rinaldi, en una publicación de Instagram en la que despidió al creador de contenido con un mensaje lleno de dolor.

«Con el corazón profundamente destrozado comparto la devastadora noticia de que Liam falleció tras un accidente de motocicleta el 30 de octubre, aproximadamente a las 2:00 a. m. Sufrió heridas graves y, a pesar de los esfuerzos de quienes intentaron desesperadamente salvarlo, no pudieron traerlo de vuelta», escribió Rinaldi.

En el mismo mensaje, la joven pidió oraciones y privacidad para la familia: «No hay palabras para describir el dolor de esta pérdida. Este es un momento increíblemente difícil y desgarrador para todos los que lo conocieron y amaron. Por favor, mantengan a la familia de Liam, a sus seres queridos y a quienes estuvieron más cerca de él en sus pensamientos y oraciones. Descanse en paz, Liam. Te amamos mucho».

Foto: Instagram

¿Quién era Liam Fitzgerald?

Radicado en Miami, Florida, Fitzgerald construyó una comunidad digital de más de un millón de seguidores en Instagram y cerca de 350 mil en TikTok, donde compartía contenido de entrenamiento físico, moda, finanzas personales y su vida cotidiana. También tenía presencia en la plataforma de suscripción OnlyFans.

Además de su actividad en redes, trabajaba como entrenador personal y ofrecía sesiones individuales de asesoramiento a través de su sitio web, donde se posicionaba como referente tanto del mundo fitness como de la construcción de marcas personales en plataformas digitales.

Las motocicletas ocupaban un lugar importante en sus publicaciones. Desde diciembre de 2025 comenzó a mostrar una moto en sus redes y durante 2026 compartió varias imágenes y videos relacionados con esa afición. En junio publicó una fotografía sobre una motocicleta, una imagen a la que muchos seguidores volvieron en las últimas horas para dejar mensajes de despedida.

Hasta el momento no se han difundido detalles oficiales sobre las circunstancias del accidente. No se ha confirmado públicamente el lugar exacto donde ocurrió, si participaron otros vehículos ni qué provocó el siniestro. Aunque Fitzgerald residía en Miami, los reportes disponibles no permiten asegurar que el choque haya ocurrido en esa ciudad.

Foto: Instagram

Despedidas en redes sociales

La muerte del influencer provocó numerosas muestras de solidaridad entre creadores de contenido y figuras del mundo del fitness. El modelo JT Reinhard fue uno de los primeros en reaccionar y comparó el accidente con su propia experiencia: «El estrés emocional y la carretera no se mezclan bien», escribió, al recordar que en enero él mismo estuvo cerca de perder la vida en un choque similar.

El creador de contenido Austin Georgas también se expresó: «Lo siento muchísimo, hermano. Tuve el placer de conocerte algunas veces y siempre fue amor cuando estabas cerca. Inspiraste a millones. Descansa en paz». Por su parte, el influencer Christian Elliott añadió: «Liam tenía el corazón más grande. Motivaba a todos. Creo que seguirá haciéndolo. Descansa en paz, hermano».

La familia de Fitzgerald también publicó un comunicado en la cuenta de Instagram del joven, en el que lo recordaron como una «luz brillante» para quienes lo rodeaban.

La confirmación de su muerte, primero por su novia y luego por su familia, conmocionó a la comunidad fitness en Estados Unidos, donde Fitzgerald era una figura conocida por sus rutinas de gimnasio, sus mensajes de motivación y sus consejos de estilo de vida.

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