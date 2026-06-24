Parceros y Tejiendo Hogares impulsan espacios para fortalecer los lazos familiares

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Resumen: 200 niñas, niños y adolescentes de Medellín participaron junto a sus familias en una jornada para fortalecer vínculos familiares y promover entornos protectores.

Un total de 200 niñas, niños y adolescentes beneficiarios del programa Parceros Junior participaron junto a sus familias y cuidadores en una jornada orientada al fortalecimiento de los vínculos familiares, una estrategia impulsada por la Alcaldía de Medellín para promover entornos protectores y relaciones basadas en el respeto, el afecto y la comunicación.

La actividad fue desarrollada gracias a la articulación entre los programas Parceros y Tejiendo Hogares, liderado por el Despacho de la Primera Dama, con el propósito de brindar herramientas que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de menores de edad que viven en contextos de vulnerabilidad.

Durante el encuentro, los participantes realizaron actividades enfocadas en fortalecer los vínculos familiares mediante espacios de reflexión, reconocimiento emocional y construcción de compromisos dentro de los hogares.

Mientras madres, padres y cuidadores recibían formación sobre crianza positiva y comunicación asertiva, los niños y adolescentes participaban en actividades pedagógicas y recreativas.

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Posteriormente, las familias compartieron experiencias, mensajes y aprendizajes construidos durante la jornada, generando espacios de diálogo que permitieron reforzar la confianza y la conexión emocional entre sus integrantes.

En lo corrido de la actual alcaldía, Tejiendo Hogares ha acompañado a 1.709 participantes de Parceros y a sus familias en diferentes modalidades.

Estas acciones buscan seguir fortaleciendo los vínculos familiares, mejorar la comunicación dentro de los hogares y promover prácticas de crianza positiva en distintos sectores de Medellín.

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