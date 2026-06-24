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Resumen: Medellín instaló 202 nuevos semáforos de piso en La Candelaria, Laureles y El Poblado para fortalecer la seguridad vial y proteger a los peatones.

Ojo al cruzar: Medellín instala más de 200 nuevos semáforos de piso para proteger peatones

La Alcaldía de Medellín continúa fortaleciendo las medidas para mejorar la seguridad vial en la ciudad con la instalación de 202 nuevos semáforos de piso en diferentes sectores urbanos.

La intervención hace parte de la estrategia de modernización de la red semafórica y busca ofrecer cruces más seguros para los peatones.

Los nuevos semáforos de piso fueron ubicados en las comunas de La Candelaria, Laureles/Estadio y El Poblado. Del total instalado este año, 78 dispositivos corresponden a La Candelaria, 85 a Laureles/Estadio y 39 a El Poblado.

Con esta nueva fase, Medellín alcanza 316 semáforos de piso instalados entre 2025 y 2026, luego de que durante el año pasado se pusieran en funcionamiento 114 unidades.

La iniciativa responde a la necesidad de reforzar la protección de los peatones, quienes representan el 41% de las muertes registradas por siniestros viales en la ciudad.

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Según explicó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, la instalación de estos dispositivos busca hacer más visibles los cruces peatonales y complementar la señalización tradicional. Además, señaló que la estrategia incluye nuevas herramientas para facilitar la movilidad segura y accesible de todos los ciudadanos.

Los semáforos de piso funcionan mediante luces instaladas a nivel del andén que refuerzan visualmente las señales convencionales, permitiendo que quienes se aproximan a los cruces identifiquen con mayor facilidad cuándo es seguro atravesar la vía.

La intervención también contempla la instalación de tótems peatonales más robustos y visibles. Estos elementos cuentan con paneles informativos y sistemas de sonido integrados, diseñados para facilitar la orientación de personas con discapacidad visual y reducir la vulnerabilidad de los equipos frente a actos de vandalismo.

La alcaldía indicó que continuará implementando soluciones tecnológicas e infraestructura enfocadas en mejorar la movilidad y reducir los riesgos para los diferentes actores viales, con especial énfasis en la protección de los peatones.

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