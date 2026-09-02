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Resumen: Corpourabá prorrogó hasta el 31 de agosto de 2027 la restricción de ingreso turístico y recreativo al Páramo del Sol, ubicado entre Urrao, Frontino y Abriaquí. La medida busca proteger el ecosistema y permitir su recuperación frente a la presión generada por la llegada masiva de visitantes. El ingreso seguirá permitido únicamente para actividades ambientales, académicas, investigativas y para quienes acrediten permanencia tradicional en la zona, previa autorización de la autoridad ambiental.

Páramo del Sol seguirá sin turistas por otro año: Corpourabá extiende restricción de ingreso hasta 2027

El Páramo del Sol, ubicado en jurisdicción de Urrao, Frontino y Abriaquí, continuará sin recibir visitantes con fines turísticos o recreativos durante un año más, de acuerdo con la decisión adoptada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá).

La nueva vigencia de la restricción comenzó el 31 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027. La medida busca dar continuidad a los procesos de recuperación ambiental de este ecosistema, cuya conservación se ha visto afectada por el ingreso masivo de visitantes.

La disposición se aplica desde 2022 y ha sido prorrogada como parte de las acciones implementadas para reducir la presión sobre el área y permitir que avance su recuperación.

¿Quiénes tienen permitido el ingreso?

El cierre para actividades turísticas y recreativas contempla excepciones relacionadas con labores ambientales, académicas y de investigación.

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Podrán acceder, previa autorización de Corpourabá, las personas encargadas de actividades de control, vigilancia, seguimiento, investigación, gestión, conservación, restauración, prevención y manejo ambiental.

La misma autorización aplica para investigadores, estudiantes universitarios y centros o institutos de investigación que requieran desarrollar actividades en el territorio.

También podrán ingresar quienes puedan acreditar su domicilio o permanencia tradicional en la zona, específicamente para utilizar las áreas circundantes destinadas a su movilidad.

La reapertura dependerá de las condiciones del ecosistema

La fecha de finalización establecida para la actual restricción no implica que el acceso turístico vaya a habilitarse automáticamente al cumplirse el plazo.

Según Corpourabá, cualquier modificación de la medida estará sujeta a que se establezca que existen condiciones adecuadas para permitir nuevamente el uso público y turístico del Páramo del Sol de manera sostenible y compatible con sus objetivos de conservación.

Por ahora, el ingreso con fines recreativos y turísticos permanece suspendido, mientras la autoridad ambiental mantiene las acciones dirigidas a favorecer la recuperación de este ecosistema de Antioquia.