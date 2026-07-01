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    Una noche entre libros: Medellín alista 16 horas continuas para la nueva Parada Juvenil de la Lectura

    Medellín vivirá una nueva edición de la Parada Juvenil de la Lectura con más de 170 actividades gratuitas y un camping literario.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Una noche entre libros: Medellín alista 16 horas continuas para la nueva Parada Juvenil de la Lectura

    Resumen: La Parada Juvenil de la Lectura regresa a Medellín con más de 170 actividades gratuitas, liberación de 2.500 libros y una programación de 16 horas continuas en Santo Domingo Savio.

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    La Parada Juvenil de la Lectura volverá este fin de semana a la comuna Popular de Medellín con una programación que se extenderá durante 16 horas continuas y reunirá más de 170 actividades gratuitas alrededor de los libros, el arte y la cultura.

    El evento se realizará entre la tarde del sábado 4 de julio y la mañana del domingo 5 de julio en el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, que será nuevamente el escenario principal de esta iniciativa.

    Los asistentes podrán disfrutar de conversatorios, talleres, presentaciones artísticas, actividades familiares y un camping literario que finalizará con el amanecer sobre la zona nororiental de la ciudad.

    Bajo el lema «Travesías de la lectura», la edición número 18 de la Parada Juvenil de la Lectura destacará el talento de jóvenes, colectivos y organizaciones comunitarias que han impulsado procesos culturales en este territorio.

    Además, el evento hace parte de las acciones con las que Medellín avanza en su preparación como Capital Mundial del Libro 2027, reconocimiento otorgado por la Unesco.

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    Entre las actividades más llamativas se encuentra la liberación de 2.500 libros en el Mirador Santo Domingo Savio, donde los visitantes podrán llevarse un ejemplar con el compromiso de leerlo y posteriormente compartirlo con otras personas.

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    También habrá una muestra comercial de literatura juvenil y cómic, además de intervenciones culturales en distintos espacios públicos del barrio.

    La agenda incluirá conversaciones con escritores, poetas y líderes comunitarios, quienes compartirán experiencias sobre la memoria, la creación artística y la transformación social de la comuna.

    Asimismo, diferentes colectivos culturales expondrán proyectos relacionados con la lectura, el arte urbano, la comunicación comunitaria y la construcción de tejido social.

    La programación completa de la Parada Juvenil de la Lectura puede consultarse aquí.

    Una noche entre libros: Medellín alista 16 horas continuas para la nueva Parada Juvenil de la Lectura

    Foto de cortesía.

    Una noche entre libros: Medellín alista 16 horas continuas para la nueva Parada Juvenil de la Lectura

    Foto de cortesía.

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