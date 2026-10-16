¡Para que no se inunden! Medellín limpia 15 soterrados viales por lluvias

Resumen: Medellín activó un plan preventivo en 15 soterrados viales para evitar inundaciones en temporada de lluvias. Villanueva, Alpujarra, Los Músicos y Suramericana ya fueron intervenidos.

La Alcaldía de Medellín puso en marcha un plan de mantenimiento preventivo en 15 soterrados viales de la ciudad, con el objetivo de evitar que se taponen sus sistemas de drenaje durante la temporada de lluvias. Hasta ahora, cinco de estos pasos deprimidos ya fueron intervenidos.

La estrategia hace parte de las acciones de mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático que adelanta el Distrito. La idea es anticiparse a posibles problemas en los sistemas de drenaje mediante la limpieza y el mantenimiento de estas estructuras, para evitar que la acumulación de basura obstruya el paso del agua.

Las jornadas se harán cada tres meses y buscan mantener en buen estado el drenaje urbano, facilitar la evacuación de las aguas lluvias y mejorar la seguridad y la movilidad de quienes transitan por estos corredores.

Estos son los soterrados ya intervenidos

En la primera jornada se intervinieron cinco soterrados viales: Villanueva, en sus dos sentidos; Alpujarra; Los Músicos, y Suramericana.

En total, los trabajos abarcaron cerca de 14.650 metros cuadrados de infraestructura vial. Las labores se enfocaron en mejorar las condiciones de limpieza, el funcionamiento y la capacidad hidráulica de estos espacios, considerados estratégicos para la ciudad.

Con la intervención de Villanueva, Alpujarra, Los Músicos y Suramericana, el Distrito completó la primera de las jornadas previstas en este plan, que se repetirá cada trimestre.

Las intervenciones incluyen la inspección, limpieza y desobstrucción de sumideros, cárcamos y redes de drenaje. También contemplan la recolección y disposición adecuada de residuos sólidos, el barrido mecánico y manual de las superficies y el mantenimiento de los sistemas de iluminación.

Según la alcaldía, estas acciones mejoran el estado de la infraestructura y contribuyen a que la movilidad en estos puntos sea más segura.

El subsecretario de Gestión Ambiental, Mario Ramírez, explicó que las labores de limpieza se harán hasta el 4 de noviembre en horario nocturno, para no afectar la movilidad de la ciudad.

Según el funcionario, este trabajo ayuda a que durante la temporada de lluvias no se presenten represamientos de agua en estos sitios, lo que podría generar problemas de movilidad e incluso tragedias.

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Ramírez también hizo un llamado a la ciudadanía para que no arroje papeles ni vasos plásticos en las calles. «Estos elementos van a llegar a este drenaje y nos lo van a obstruir generándonos problemas», advirtió.

Las jornadas se desarrollan a través del Comité Temático Interinstitucional de Aseo y Ornato del Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM).

En este trabajo participan EPM, Emvarias, las secretarías de Medio Ambiente, Infraestructura Física y Movilidad, la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos y la Policía Nacional.

La participación de estas entidades permite atender al mismo tiempo distintos frentes de trabajo, como la limpieza de los drenajes, la recolección de residuos y el mantenimiento de la iluminación.

Los soterrados viales son pasos deprimidos que permiten que los vehículos circulen por debajo del nivel de otras vías. Por su ubicación, son puntos donde el agua lluvia puede acumularse si los sistemas de drenaje no funcionan bien.

Por eso, mantener limpios los sumideros y las redes de drenaje es clave para evitar inundaciones que puedan afectar a conductores, motociclistas y peatones.

El Distrito anunció que continuará con la intervención progresiva de los 10 soterrados viales que faltan de los 15 priorizados. Esta labor hace parte de su estrategia de mantenimiento preventivo, gestión del riesgo y preparación de la infraestructura urbana frente a las lluvias.

Mientras tanto, la Alcaldía insiste en que el cuidado de estos espacios también depende de los ciudadanos, que pueden ayudar a evitar obstrucciones si no arrojan basura en las calles.

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