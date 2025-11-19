Resumen: Emergencia en Engativá por paquete sospechoso en un bus del SITP. Evacuación preventiva, intervención del equipo antiexplosivos y verificación de seguridad en Santa María del Lago.

Madrugón con susto en Engativá: Pánico por paquete misterioso en bus del SITP

Una nueva alarma de seguridad sacudió la tranquilidad del occidente de Bogotá durante la madrugada de este miércoles 19 de noviembre, luego de que un paquete sospechoso encontrado dentro de un bus del SITP encendiera las alertas en el barrio Santa María del Lago, en Engativá.

La denuncia ciudadana movilizó a varias unidades de emergencia y obligó a evacuar de manera preventiva varias viviendas cercanas, mientras la Policía verificaba el alcance de la situación.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente comenzó pasadas las 12:00 a.m., cuando vecinos que transitaban por la zona vieron un elemento extraño sobre uno de los asientos del vehículo del Sistema Integrado de Transporte Público, que permanecía estacionado.

De inmediato, los residentes dieron aviso a las autoridades, que procedieron a acordonar el área y pedir a las familias del sector que abandonaran temporalmente sus casas como medida de precaución.

Minutos después, el equipo antiexplosivos llegó al sitio para revisar el paquete, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias. La inspección y el proceso de verificación se extendieron por cerca de hora y media, tiempo durante el cual las calles aledañas permanecieron cerradas y el tránsito restringido.

Finalmente, los técnicos confirmaron que no se trataba de un artefacto explosivo. El objeto hallado era una caneca de pintura que, al parecer, había sido olvidada dentro del bus. Tras el descarte de cualquier riesgo, los residentes retornaron a sus viviendas.

La Policía Metropolitana de Bogotá aprovechó la ocasión para insistir en la importancia de reportar inmediatamente cualquier elemento sospechoso a la línea 123 y destacó que la rápida reacción de la comunidad fue clave para activar el protocolo de seguridad sin poner en riesgo a los habitantes del sector.

