¡Hoy es un día ‘Poderoso’! El DIM va por el triunfo contra Junior en su inicio de los cuadrangulares

El DIM, está listo en Barranquilla para enfrentar en la noche de este miércoles, a Junior de Barranquilla, en su inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El ‘Poderoso’, que llega con el rótulo del mejor equipo del año, buscará arrancar con pie derecho ante el cuadro tiburón, dirigido por Alfredo Arias, extécnico del DIM.

Una victoria de visitante sería el mundo ideal para el rojo de la montaña que, además, cuenta con la ventaja deportiva al haberse clasificado primero del todos contra todos.

El antecedente más cercano entre ambos oncenos, fue el empate 2-2 en el estadio Atanasio Girardot en este campeonato clausura.

En el primer semestre ambos equipos se encontraron en la fase de los cuadrangulares, en la que el DIM derrotó a los barranquilleros por la mínima diferencia tanto de local como de visitante.

En el año, la única caída del DIM frente a Junior fue en la fase del todos contra todos del primer semestre, compromiso que terminó 2-1 a favor de los tiburones.

En ese sentido, el equipo de Alejandro Restrepo llega respaldado por sus números generales en el campeonato y por las estadísticas en los enfrentamientos directos.

De cuatro partidos se registraron dos victorias, un empate y una derrota, para un promedio del 58.3% de rendimiento favorable al rojo.

El compromiso se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla desde las 8:30 de la noche.

