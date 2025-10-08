Autoridades desactivaron un artefacto explosivo frente a la Casa de Justicia de Anorí

Resumen: En Anorí, un paquete sospechoso frente a la Casa de Justicia encendió las alarmas. Contenía pólvora y cables. La Policía activó el protocolo antiexplosivos.

Un paquete explosivo encontrado frente a la Casa de Justicia del municipio de Anorí, Antioquia, generó alarma entre los habitantes en la mañana de este miércoles 8 de octubre.

De inmediato, las autoridades activaron los protocolos de emergencia. Un equipo antiexplosivos de la Policía Nacional, con apoyo de un canino, confirmó una señal positiva del posible artefacto.

Posteriormente, los uniformados ingresaron al área con trajes de protección y verificaron que el contenedor hallado, un tarro plástico blanco envuelto en papel vinipel negro, contenía tierra con pólvora y cables conectados.

La amenaza fue neutralizada con medios técnicos sin que se presentaran afectaciones ni heridos. Sin embargo, la situación causó pánico en la zona, especialmente porque el paquete fue dejado a pocos metros de la Estación de Policía.

El Ejército Nacional y la Policía acordonaron el área para descartar otros elementos sospechosos, mientras técnicos especializados analizaban el artefacto y su posible origen.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables. El hecho ocurre en un contexto de recientes enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc en la región.

