La Selección Colombia Sub-20 tendrá una cita crucial esta tarde en el Mundial de Chile de la categoría.

Los nuevos se enfrentarán a Sudáfrica por los octavos de final y buscando ser el rival de España en los cuartos de final de la competencia.

La ‘tricolor’ formará con Jordan García, Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera,

Juan Arizala, Elkin Rivero.

Torres también eligió para este compromiso a Jordan Barrera, Kéner González, Joel Canchimbo, Neiser Villarreal y Óscar Perea.

¡La Sub-20 por la clasificación! Titulares de Colombia para enfrentar a Sudáfrica

Colombia aseguró el primer lugar del Grupo F con un total de cinco puntos, producto de una campaña que incluyó una victoria y dos empates.

Este rendimiento inicial le permitió superar a sus contendientes y posicionarse como uno de los favoritos de su zona.

La defensa ha sido un punto fuerte para el equipo de Torres, que cerró la fase de grupos con un balance de dos goles a favor y solamente uno en contra, demostrando solidez y efectividad.

Hoy, la Selección Colombia Sub-20 saldrá a la cancha buscando un triunfo que lo instale entre los ocho mejores equipos del mundo en esta edición de la Copa Mundial.

