Resumen: Abelardo De La Espriella Juris, de 73 años y padre del presidente de la República, fue sometido a una cirugía a corazón abierto en la clínica La Cardio de Bogotá tras detectarse una obstrucción coronaria que no pudo tratarse mediante cateterismo. A través de un emotivo y optimista mensaje en sus redes sociales, el propio abogado solicitó el respaldo espiritual de sus seguidores para superar este delicado procedimiento médico y regresar pronto a publicar sus habituales videos de cocina.

Papá del presidente Abelardo de la Espriella tendrá hoy su reto más difícil: será operado a corazón abierto

Abelardo De La Espriella Juris, de 73 años y padre del actual presidente de la República, se enfrenta este lunes a una de sus batallas de salud más delicadas: una cirugía a corazón abierto en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, lejos de emitir un comunicado oficial o solemne a través de su hijo, fue el propio abogado quien tomó sus redes sociales para hacerle una sentida —y muy a su estilo— petición a su comunidad digital.

Con la mente puesta en sus populares videos de cocina y no en los pasillos de La Cardio (la institución clínica donde recibe atención por parte de especialistas en enfermedades cardiovasculares), De La Espriella Juris publicó el siguiente mensaje: “Hoy 21 de septiembre de 2026 me operan de corazón abierto, ruego a mis seguidores que oren por mí, para que Chao Pescao siga divirtiéndolos”.

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Esta decisiva intervención llega después de que el cuerpo médico identificara una grave obstrucción coronaria. En un principio, los especialistas evaluaron tratar la afección mediante un cateterismo, pero al resultar inviable por las dificultades médicas de esta vía, la operación a corazón abierto se convirtió en el procedimiento necesario.

El llamado no tardó en hacer eco. Sus seguidores, acostumbrados a verlo alegre entre sartenes y su icónica frase de despedida «Chao Pescao», han inundado las plataformas con solidaridad, cadenas de oración y mensajes de aliento. Ahora, tanto sus simpatizantes gastronómicos como sus familiares están a la espera de buenas noticias, confiando en que el abogado de 73 años logre superar con éxito este momento para volver pronto con su particular alegría a la cocina.

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