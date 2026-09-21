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Resumen: A pesar de tener el control del balón durante la mayor parte del partido, el cuadro antioqueño fue incapaz de traducir ese dominio en el marcador.

Increíble pero cierto: Llaneros derrota 2-0 a un Atlético Nacional sin ideas en la fecha 11

Minuto30.com .- Atlético Nacional sufrió una inesperada caída por 2-0 frente a Llaneros en su visita al estadio Bello Horizonte de Villavicencio, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del campeonato. El resultado ha generado un fuerte malestar en la afición y múltiples cuestionamientos sobre el manejo táctico del equipo.

A pesar de tener el control del balón durante la mayor parte del partido, el cuadro antioqueño fue incapaz de traducir ese dominio en el marcador.

Los factores que marcaron esta sorpresiva derrota incluyen:

Posesión estéril: Atlético Nacional registró un abrumador 80 % de posesión de pelota, pero evidenció una grave falta de profundidad. El equipo visitante logró apenas tres remates al arco en todo el encuentro, frente a los cinco intentos de Llaneros que bastaron para sentenciar el 2-0 definitivo.

Decisiones técnicas bajo la lupa: El planteamiento del entrenador Lucas González fue blanco de críticas debido a una rotación de nómina calificada como incomprensible. Además, los cambios realizados durante el partido no surtieron efecto y se cuestionó la suplencia de jugadores que venían mostrando un mejor rendimiento.

Bajo rendimiento individual: Varios elementos de la plantilla siguen sin encajar en la estructura ‘verdolaga’, sumado a las dudas persistentes sobre la seguridad en el arco, lo que terminó pasando factura ante un rival que supo capitalizar sus oportunidades.

La ausencia de jugadores como Armani, Edwin Cardona y Alfredo Morelos le pasan factura al equipo paisa.

Nacional en la tabla3>

Pese a esta derrota, Nacional se ubica tercero en la tabla con 18 puntos y con varios partidos faltantes se espera que se mantenga en los ´rimeros puestos… eso si, con una mejor estrategia de juego.