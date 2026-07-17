Resumen: Paola Holguín fue designada por el presidente electo Abelardo De La Espriella como ministra de Cultura para el próximo Gobierno.

¡Nuevo nombramiento! Abelardo De La Espriella anunció quién será su ministra de Cultura

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció la designación de Paola Holguín como ministra de Cultura para su próximo Gobierno.

El nombramiento fue dado a conocer mediante un comunicado emitido este viernes 17 de julio, en el que se señala que la exsenadora tendrá la responsabilidad de liderar la política cultural dentro de la propuesta denominada «Patria Milagro».

Según la comunicación oficial, Paola Holguín encabezará una estrategia enfocada en fortalecer la identidad nacional, impulsar la libertad creativa, respaldar a los artistas, promover la formación de públicos, formalizar los saberes y oficios culturales, así como proyectar el talento colombiano en escenarios internacionales.

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La nueva ministra de cultura designada es comunicadora social y periodista, además de magíster en Estudios Políticos con énfasis en Economía y Desarrollo y magíster en Seguridad y Defensa Nacional.

Durante su trayectoria pública se desempeñó como senadora de la República entre 2014 y 2026 y promovió iniciativas relacionadas con el patrimonio cultural, entre ellas la Ley que declaró el Carriel Antioqueño como Patrimonio Cultural de la Nación.

Además, se destaca su participación en procesos culturales en Antioquia, como el impulso a la ampliación del Museo MAJA de Antropología de Jericó y la gestión de apoyo internacional para la creación de un Centro de Artes y Oficios en ese municipio.

De acuerdo con el presidente electo, el Ministerio de Cultura buscará fortalecer las industrias culturales, proteger el patrimonio nacional, promover la internacionalización de los creadores y convertir la riqueza cultural del país en un factor de desarrollo y cohesión social. Con este anuncio, Paola Holguín se suma al equipo ministerial que acompañará al Gobierno de Abelardo De La Espriella a partir del inicio de su mandato.

La cultura es la memoria de un pueblo, la expresión de su identidad y una de las mayores fortalezas de Colombia ante el mundo. Por eso presento a @PaolaHolguin como ministra de Cultura de la Patria Milagro. Una mujer GUERRERA, de la provincia, que asume el reto de dar la… pic.twitter.com/Xmhh2I68sn — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 17, 2026

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