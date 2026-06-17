Medellín habilitará espacios públicos para seguir los partidos de la Selección Colombia

Resumen: Medellín tendrá pantallas gigantes en las 16 comunas y 5 corregimientos para que los ciudadanos acompañen a la Selección Colombia durante sus próximos partidos.

La Alcaldía de Medellín anunció la instalación de pantallas gigantes para que miles de ciudadanos puedan seguir y apoyar a la Selección Colombia durante los partidos programados para el 17, 23 y 27 de junio.

La estrategia contempla puntos oficiales de transmisión distribuidos en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad, con el propósito de acercar la fiesta del fútbol a los diferentes territorios y generar espacios de encuentro para las comunidades.

Según informó la alcaldía, la iniciativa busca fortalecer la integración ciudadana, promover la convivencia y fomentar el aprovechamiento de los espacios públicos mediante actividades gratuitas y abiertas para todos los aficionados.

Lea también: ¿Le cobraron por una cancha? El Inder dice que las reservas de escenarios deportivos son gratuitas

Los lugares donde estarán ubicadas las pantallas gigantes en Medellín contarán con acompañamiento institucional y medidas de atención para los asistentes, incluyendo la disponibilidad de servicios de emergencia y personal de apoyo para garantizar jornadas seguras.

Uno de los principales puntos de concentración será el Coliseo Iván de Bedout, donde el ingreso será gratuito mediante boleta.

Para cada una de las primeras jornadas se espera la asistencia de más de 8.000 personas, mientras que para el compromiso entre Colombia y Portugal, previsto para el 27 de junio, la proyección supera los 12.000 asistentes.

Con esta apuesta, la Alcaldía busca que la emoción del torneo pueda vivirse de manera simultánea en toda la ciudad, permitiendo que los ciudadanos disfruten de los encuentros de la Selección Colombia cerca de sus hogares y en entornos adecuados para compartir en familia y con amigos.

Más noticias de Medellín