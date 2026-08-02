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Resumen: Dos estudiantes resultaron con lesiones leves luego de que un ventilador de techo se desprendiera durante una clase en la Institución Educativa Rural Hermano Daniel, en Las Mercedes, Puerto Triunfo. Los menores fueron atendidos y se encuentran fuera de peligro. Ante lo ocurrido, padres y habitantes pidieron revisar las instalaciones, mientras las autoridades anunciaron una evaluación técnica para establecer las causas del accidente.

¡Pánico en pleno salón! Ventilador cayó del techo y dejó dos estudiantes heridos en Puerto Triunfo

Momentos de tensión se vivieron al interior de una institución educativa rural de Puerto Triunfo, Antioquia, luego de que un ventilador instalado en el techo de un salón se desprendiera mientras los estudiantes se encontraban en clase.

El hecho se registró en la Institución Educativa Rural Hermano Daniel, ubicada en el corregimiento Las Mercedes. El aparato cayó dentro del aula y alcanzó a los alumnos que permanecían en el lugar, provocando lesiones en dos menores, quienes posteriormente recibieron atención médica.

Según la información disponible, las heridas fueron leves y ninguno de los estudiantes se encuentra en condición de gravedad. El episodio, sin embargo, generó preocupación entre las familias y demás integrantes de la comunidad educativa por las condiciones de seguridad de los espacios donde diariamente se desarrollan las actividades académicas.

El accidente ocurrió durante las clases

El desprendimiento se produjo en medio de la jornada escolar y sorprendió a los estudiantes y al personal que se encontraba en el aula. Tras el incidente, los menores afectados fueron auxiliados y se puso en marcha la atención correspondiente.

La situación también fue notificada a las autoridades pertinentes. Aunque los estudiantes no presentaron lesiones de gravedad, el caso generó cuestionamientos sobre el estado de algunos elementos que hacen parte de la infraestructura del plantel.

Padres y habitantes piden revisar el colegio

Después de lo ocurrido, padres de familia y habitantes del corregimiento manifestaron su inquietud y solicitaron una revisión de las instalaciones de la Institución Educativa Rural Hermano Daniel.

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La comunidad pidió que la inspección permita identificar posibles riesgos en diferentes áreas del establecimiento y no se limite únicamente al espacio donde ocurrió el accidente.

Entre las inquietudes expresadas también aparece la necesidad de fortalecer las labores de mantenimiento preventivo. No obstante, por ahora no se ha establecido de manera definitiva qué provocó el desprendimiento del ventilador, por lo que será la evaluación correspondiente la que permita determinar las causas.

La solicitud de las familias apunta a verificar que los elementos instalados en las aulas se encuentren en condiciones adecuadas, especialmente aquellos ubicados sobre las zonas donde permanecen los estudiantes durante las clases.

Autoridades realizarán evaluación técnica

Frente a la situación, se informó que las autoridades locales adelantarán una evaluación técnica de la infraestructura de la institución educativa.

El objetivo de esta revisión será establecer qué ocasionó el desprendimiento y determinar las acciones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad dentro del plantel.

El análisis permitirá establecer si el incidente estuvo relacionado con algún problema específico del ventilador o si existen otros aspectos de las instalaciones que requieren atención.

Mientras se conocen los resultados de la inspección, la comunidad educativa permanece pendiente de las decisiones y medidas que puedan adoptarse a partir de lo ocurrido.

¿Qué se sabe de los estudiantes heridos?

Los dos menores afectados recibieron atención después del accidente. La información conocida indica que presentaron lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.

Hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre las lesiones específicas que sufrieron.

El caso mantiene la atención de padres de familia y habitantes de Las Mercedes, quienes esperan que la revisión anunciada permita detectar eventuales riesgos y definir las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas en los espacios donde los estudiantes reciben sus clases.