Resumen: Una avioneta de pequeño tamaño se estrelló contra el China Zun, el edificio más alto de Pekín, provocando un amplio despliegue de los organismos de emergencia en el distrito financiero de la capital china. El impacto dejó un orificio en la fachada del rascacielos y restos de la aeronave cayeron sobre una vía cercana. Hasta el momento no se han reportado víctimas y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

¡Pánico en Pekín! Avioneta se estrelló contra el China Zun, el rascacielos más alto de la capital

Una avioneta de pequeño tamaño se accidentó este viernes 26 de junio tras impactar contra el China Zun, el rascacielos más alto de Pekín, un hecho que generó una amplia movilización de organismos de emergencia en una de las zonas financieras más importantes de la capital china. Hasta el momento, las autoridades no han informado si el incidente dejó personas lesionadas o fallecidas, mientras avanzan las investigaciones para establecer qué provocó la colisión.

El accidente ocurrió en el distrito de Chaoyang, específicamente en el sector de Guomao, considerado el principal centro financiero de Pekín y donde se encuentran algunos de los edificios más representativos de la ciudad, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV. Tras el impacto, la zona fue acordonada para facilitar las labores de atención de la emergencia.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales muestran un gran orificio en la fachada de vidrio del China Zun, además de fragmentos de la aeronave esparcidos sobre una vía cercana. También se reportaron daños en un taxi que se encontraba en el lugar, cuya luneta trasera resultó afectada por los restos que cayeron desde gran altura.

De acuerdo con información recopilada por la plataforma especializada Aviation Safety Network, la aeronave involucrada corresponde a una avioneta Sunward SA 60L Aurora, matrícula B-12PP. El registro preliminar la clasifica como un accidente aéreo y señala que, al parecer, el vuelo tenía como punto de salida y destino el aeropuerto Beijing Shifosi, ubicado al noreste de la capital. Sin embargo, esos datos aún no han sido confirmados oficialmente.

Testigos describieron el momento del impacto

Equipos de bomberos y organismos de socorro permanecieron en la parte alta del edificio realizando labores para controlar cualquier riesgo derivado de la colisión y retirar los restos de la aeronave.

Un residente español en Pekín relató a la agencia EFE que llegó al lugar poco después del accidente y encontró un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

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«Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados», manifestó el testigo.

Otro ciudadano aseguró que escuchó un fuerte estruendo alrededor de las seis de la tarde y, poco después, recibió una notificación de su empresa informando sobre el choque de una aeronave contra el edificio ubicado frente a sus oficinas.

Las autoridades no han explicado qué ocasionó el accidente. Tampoco se ha confirmado si la avioneta realizaba un vuelo privado, de instrucción o de otra naturaleza, ni si el impacto obedeció a una falla mecánica, una pérdida de control U otra circunstancia que continúa bajo investigación.

🛑 🛩️🛩️ #China Un pequeño avión Sunward SA 60L Aurora (matrícula B-12PP) se estrelló contra la torre CITIC (China Zun), el edificio más alto de #Pekín con 109 pisos. 👉🏻 Escombros cayeron por el costado del rascacielos. 👉🏻 El piloto realizaba un vuelo en solitario desde el… pic.twitter.com/5YRp38LzH2 — ALEJANDRO MALDONADO (@Alex_MaldonadoS) June 26, 2026

China Zun, un ícono del distrito financiero de Pekín

El China Zun, también conocido como CITIC Tower, alcanza los 528 metros de altura y desde su inauguración, en 2018, se convirtió en el edificio más alto de Pekín y en uno de los rascacielos más altos del mundo.

En 2021, el Gobierno chino prohibió la construcción de edificios que superen los 500 metros de altura y restringió de manera estricta los proyectos de más de 250 metros, una decisión adoptada por razones relacionadas con la seguridad estructural y la sostenibilidad de este tipo de construcciones.

Mientras continúan las inspecciones técnicas, las autoridades mantienen acordonada la zona para esclarecer cómo una avioneta terminó impactando contra uno de los edificios más emblemáticos de la capital china.