¡Pánico en las calles! Toro descontrolado derribó motos y obligó a cerrar vías en Remedios

Resumen: Un toro que aparentemente escapó de una finca ganadera generó momentos de tensión en las calles de Remedios, Antioquia, al desplazarse a gran velocidad por diferentes sectores, derribar al menos una decena de motocicletas e intentar ingresar a varios establecimientos. Habitantes y autoridades intervinieron para controlar al animal y cerrar algunas vías mientras lograban reducirlo con cuerdas. No hubo personas lesionadas y el propietario deberá responder por los daños ocasionados.

Una inusual escena alteró la tranquilidad de los habitantes de Remedios, en el Nordeste de Antioquia, luego de que un toro recorriera diferentes calles del municipio y generara momentos de tensión entre las personas que se encontraban en la zona urbana.

El animal, que aparentemente habría escapado de una finca ganadera, comenzó a desplazarse rápidamente por distintos sectores de la localidad. Durante su recorrido, golpeó y derribó varias motocicletas que estaban en las calles y también se acercó a establecimientos comerciales, donde intentó ingresar.

La presencia del bovino provocó diferentes reacciones entre los habitantes. Mientras algunas personas buscaron refugio para mantenerse alejadas del animal, otras observaron lo ocurrido desde lugares seguros ante el riesgo de que el toro continuara avanzando por la zona urbana.

La situación llevó a que las autoridades intervinieran para controlar el recorrido del animal. Como medida preventiva, se realizaron cierres en las vías donde se encontraba el toro, con el propósito de mantener a las personas alejadas y facilitar las labores necesarias para lograr su control.

Esto le podría interesar: Cuatro perros y tres drones se suman a la búsqueda de Michelle Dayana de 6 años en Buriticá

Después de varios minutos de tensión, habitantes del sector utilizaron cuerdas para atrapar y reducir al bovino. Con esta intervención fue posible contenerlo y evitar que siguiera desplazándose por las calles y ocasionando más daños.

De acuerdo con el reporte oficial conocido sobre el caso, ninguna persona resultó lesionada durante el incidente. Sin embargo, el paso del toro dejó afectaciones materiales, pues al menos una decena de motocicletas fueron golpeadas y terminaron derribadas. En cuanto a los establecimientos comerciales, no se reportaron daños de gravedad pese a los intentos del animal por ingresar a algunos de ellos.

Una vez controlada la situación, la Alcaldía de Remedios hizo un llamado al propietario del toro para que se presentara ante la administración municipal y pudiera hacerse cargo de la recuperación del animal. Además, se le indicó que tendría que responder por los daños ocasionados durante el recorrido.

El hecho generó una particular escena en las calles del municipio, donde durante varios minutos la presencia del bovino obligó a modificar la movilidad habitual y a mantener la atención sobre las labores de control. Finalmente, el animal fue reducido sin que se registraran personas heridas y las autoridades pudieron dar por controlada la situación.