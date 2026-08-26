Resumen: Michelle Dayana, de seis años, sigue desaparecida en Buriticá. Cuatro perros y tres drones se sumaron al operativo de búsqueda.

Cuatro perros y tres drones se suman a la búsqueda de Michelle Dayana de 6 años en Buriticá

La búsqueda de Michelle Dayana, una niña de seis años desaparecida desde el pasado lunes 24 de agosto en el municipio de Buriticá, Antioquia, continúa con un amplio operativo en el que participan autoridades, organismos de socorro, familiares y habitantes de la zona.

Las labores se concentran principalmente en sectores rurales y de difícil acceso, donde los equipos buscan cualquier indicio que permita establecer el paradero de la menor.

Durante la mañana de este miércoles 26 de agosto, cuatro perros especializados en labores de búsqueda fueron trasladados hasta el sector conocido como Alto del Chocho, una zona montañosa en la que actualmente se desarrollan parte de los recorridos.

Carolina Pineda, personera municipal de Buriticá, confirmó la incorporación de los caninos y explicó que el operativo también cuenta con herramientas tecnológicas para ampliar la cobertura en terrenos de difícil acceso.

Lea también: ¡La dejaron a la deriva! Quitan escoltas a exfiscal que destapó supuestas presiones en caso de Nicolás Petro

A la estrategia se sumaron tres drones. Uno fue dispuesto por la Alcaldía de Buriticá y otros dos fueron facilitados por la empresa Continental Gold. Estos equipos permiten realizar sobrevuelos sobre zonas boscosas, senderos y otros puntos que posteriormente pueden ser inspeccionados por los grupos de búsqueda.

¿Qué se sabe de la desaparición de Michelle Dayana?

Michelle Dayana fue vista por última vez durante la mañana del lunes 24 de agosto, en el sector Cristo Rey, en el casco urbano de Buriticá. Según el relato de su madre, la menor salió del patio externo de la vivienda y atravesó un muro que habitualmente utilizaba para dirigirse hacia la casa de un familiar.

Sin embargo, esta vez tomó una dirección diferente. Sus familiares encontraron sus chanclas junto al muro y posteriormente siguieron huellas de sus pies descalzos.

Una cámara de seguridad registró a la niña aproximadamente a las 10:05 de la mañana. Las imágenes muestran que ingresó a una vivienda cercana y posteriormente salió del lugar para dirigirse nuevamente hacia una zona de vegetación.

La familia ha informado que Michelle Dayana tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista y presenta episodios de epilepsia, por lo que su pronta ubicación es una prioridad para los equipos que participan en el operativo.

Hasta el momento, los recorridos con los perros y los sobrevuelos con drones no han permitido establecer su paradero.

Más noticias de Antioquia