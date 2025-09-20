Resumen: Habitantes de Betulia, Antioquia, están en alerta por la aparición de grafitis de disidencias de las Farc y una bandera. El hecho generó el llamado de las autoridades.

En Betulia amanecen con grafitis y banderas de las disidencias de las Farc

La comunidad de Betulia, Antioquia, se encuentra en alerta y con gran preocupación tras la aparición de grafitis de disidencias de las Farc a la entrada del municipio.

Los mensajes, pintados en las paredes del sector, contienen amenazas directas para quienes, según el grupo armado, colaboran con el Clan del Golfo, lo que ha generado un ambiente de zozobra e incertidumbre entre los habitantes.

El acto intimidatorio se suma al hallazgo de una bandera de Colombia con el logo de la guerrilla, ubicada en una zona boscosa a pocos metros del casco urbano.

Este hecho ha sido interpretado por la comunidad y las autoridades como una señal de la presencia de los grupos armados ilegales en el territorio, intensificando el temor.

Ante la situación, el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal, hizo un llamado urgente al ministro de Defensa, al Ejército Nacional y a la Policía, para que tomen las medidas necesarias y garanticen la seguridad de la población de Betulia.

De igual manera, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) también alertó a las autoridades para que investiguen estos hechos y aseguren la tranquilidad de la comunidad.

Hago un llamado al Ministro @PedroSanchezCol al @COL_EJERCITO @PoliciaColombia para que garanticen la seguridad a la comunidad de Betulia (Antioquia), hay temor e incertidumbre. En toda la entrada del municipio aparecen estos mensaje de terror. pic.twitter.com/Px3IOSxIql — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) September 20, 2025

