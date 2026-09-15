Resumen: En Medellín, 105 docentes han reportado amenazas durante 2026. Entre los casos está el de una profesora de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, donde un adolescente de 17 años ingresó armado y realizó varios disparos. La Alcaldía acompaña a los educadores afectados y el colegio retomó las clases de manera gradual para sus 1.100 estudiantes.

Alarma en los colegios de Medellín: 105 docentes han sido amenazados este año

A poco más de un mes del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, Buenaventura será escenario de uno de los primeros avances en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas. Este martes, el presidente Abelardo De La Espriella entregará la primera vivienda construida para una familia afectada por el sismo.

La entrega hace parte de las acciones que adelanta el Gobierno Nacional para atender a las familias que perdieron sus viviendas o cuyos hogares resultaron afectados por el movimiento telúrico. De acuerdo con la Presidencia, esta vivienda constituye el primer resultado de la estrategia de reconstrucción denominada Patria Milagro.

Una vivienda como parte del proceso de reconstrucción

La estrategia busca articular los esfuerzos del Gobierno Nacional y del sector empresarial para avanzar en la construcción de soluciones habitacionales para las comunidades afectadas.

El proceso de reconstrucción se puso en marcha después del terremoto del 10 de agosto y contempla la participación de diferentes sectores para atender las necesidades que dejó la emergencia. El Gobierno había presentado previamente la estrategia como un mecanismo para coordinar la respuesta y la reconstrucción de las regiones afectadas por el sismo.

En el caso de la vivienda que será entregada en Buenaventura, el sistema utilizado para su construcción se caracteriza, según la información oficial, por su durabilidad y rapidez de ejecución. También genera menos residuos y una menor huella de carbono frente a los métodos tradicionales de construcción.

Estas características hacen parte del modelo empleado para avanzar en la recuperación habitacional de las zonas afectadas y permitir que las familias puedan volver a contar con un espacio propio.

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Entrega oficial a la familia beneficiaria

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Durante la jornada de este martes, el presidente Abelardo De La Espriella estará acompañado por autoridades nacionales y locales.

El mandatario realizará un recorrido por la vivienda y posteriormente hará la entrega formal de las llaves a la familia beneficiaria, en un acto que representa la materialización de una de las primeras soluciones habitacionales dentro del proceso de reconstrucción en Buenaventura.

Para la familia que recibirá el inmueble, el regreso a una vivienda propia supone recuperar un espacio para su vida cotidiana y contar con condiciones más adecuadas para el desarrollo del hogar.

La entrega también se enmarca en las acciones que el Gobierno y el sector privado han venido anunciando para atender a las familias afectadas por el terremoto. En Buenaventura, previamente se había informado sobre la donación de viviendas por parte de empresas privadas como parte de las medidas de reconstrucción.

Un primer avance en la reconstrucción

La vivienda que será entregada este martes representa uno de los primeros resultados concretos de la estrategia de reconstrucción anunciada tras la emergencia. El proceso busca avanzar en la recuperación de los hogares afectados y en la atención de las comunidades que resultaron damnificadas por el terremoto.

Con la entrega de las llaves a la familia beneficiaria, el Gobierno Nacional dará inicio a una nueva etapa dentro de este proceso en Buenaventura, mientras continúan las acciones previstas para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.