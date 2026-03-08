¡Pánico en Kansas City! Evacúan aeropuerto internacional tras alerta de seguridad que investiga el FBI

Resumen: Una alerta de seguridad obligó a evacuar varias zonas del Aeropuerto Internacional de Kansas City, en Estados Unidos, lo que activó un operativo del FBI y de la Policía Aeroportuaria. Las autoridades realizaron inspecciones en las terminales ante una presunta amenaza de bomba, lo que provocó retrasos en más de un centenar de vuelos antes de que las operaciones comenzaran a restablecerse.

Una situación de seguridad obligó este domingo a evacuar varias zonas del Aeropuerto Internacional de Kansas City, en el estado de Misuri, Estados Unidos. El hecho activó un amplio operativo de las autoridades mientras agentes federales investigan lo ocurrido.

De acuerdo con información difundida por el propio aeropuerto, la medida se adoptó como parte de un protocolo preventivo luego de que se reportara una posible amenaza. Ante la situación, la Policía Aeroportuaria y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) iniciaron las verificaciones para determinar el alcance del incidente.

El Departamento de Aviación de Kansas City informó a través de sus canales oficiales que algunas áreas de la terminal fueron desalojadas como medida de precaución mientras se adelantaban las labores de inspección.

Según reportes de medios locales, cerca de 2.000 personas entre pasajeros y trabajadores tuvieron que abandonar las instalaciones durante el operativo, que comenzó alrededor de las 11:15 de la mañana, hora local.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Fuentes informan que la evacuación y la actual parada en tierra en el Aeropuerto Internacional de Kansas City fueron causadas por una amenaza de bomba. La policía y perros detectores de explosivos están buscando actualmente en el vestíbulo y las terminales. Vía… pic.twitter.com/7sUrpkfoEH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 8, 2026

Inspecciones tras posible amenaza de explosivos

Información divulgada por medios internacionales señala que el procedimiento de evacuación y la suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto habrían estado relacionados con una presunta amenaza de bomba.

Ante este escenario, las autoridades desplegaron equipos policiales especializados y unidades caninas entrenadas en la detección de explosivos, que realizaron inspecciones en el vestíbulo y en distintas zonas de las terminales con el fin de descartar cualquier riesgo.

El operativo generó afectaciones en el funcionamiento del aeródromo. Datos del portal especializado FlightAware indicaron que más de 120 vuelos registraron retrasos y al menos dos fueron cancelados durante la emergencia.

Amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional de Kansas City. Los vuelos han sido detenidos y los pasajeros sacados a la pista (Tarmac) con sus equipajes, mientras las autoridades, incluyendo el FBI atienden la situación. pic.twitter.com/NXuu78JSwm — Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) March 8, 2026

Horas después, el aeropuerto informó que las operaciones comenzaron a restablecerse una vez finalizadas las revisiones de seguridad.

El Aeropuerto Internacional de Kansas City es una de las principales terminales aéreas del centro de Estados Unidos y moviliza en promedio más de 40.000 pasajeros cada día.

Contexto de alerta en Estados Unidos

El incidente ocurre en un momento en el que las autoridades estadounidenses mantienen un alto nivel de vigilancia ante posibles amenazas a la seguridad nacional.

Durante la última semana se conoció un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que advierte sobre la posibilidad de ataques perpetrados por individuos o pequeños grupos, así como eventuales ciberataques, en medio del conflicto que actualmente enfrenta a Estados Unidos con Irán.

Mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido en Kansas City, las autoridades federales mantienen los protocolos de seguridad reforzados en aeropuertos y otras infraestructuras estratégicas del país.