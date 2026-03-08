¡Giro histórico! Delcy Rodríguez entregaría a Álex Saab a EE. UU. tras reconocimiento de Trump

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El tablero político regional ha sufrido un sismo de magnitud incalculable

Minuto30.com .- El tablero político regional ha sufrido un sismo de magnitud incalculable. Según reportes de medios norteamericanos como el Miami Herald y agencias internacionales, el Gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, habría sellado un acuerdo con la administración de Donald Trump para la extradición inmediata del empresario barranquillero Álex Saab.

Este movimiento se produce apenas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera formalmente al gobierno de Rodríguez como la autoridad legal de Venezuela, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas anunciado esta semana.

La segunda caída del “testaferro”

Para Álex Saab, este sería su segundo viaje encadenado hacia la justicia estadounidense. Cabe recordar que el barranquillero:

2020: Fue capturado en Cabo Verde y extraditado a Miami en 2021.

2023: Fue liberado por el gobierno de Joe Biden en un intercambio humanitario por 10 ciudadanos estadounidenses presos en Caracas.

2024-2026: Tras su regreso a Venezuela, fue nombrado Ministro de Industrias, cargo del que fue relevado recientemente tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas especiales en enero de 2025.

El “Acuerdo de Oro”: Petróleo y minerales por reconocimiento

El reconocimiento de Trump a Delcy Rodríguez no ha sido gratuito. Se da bajo el marco del denominado “Acuerdo de Oro”, una licencia que permite a empresas estadounidenses explotar y comercializar oro venezolano, además de la reactivación del flujo petrolero.

A cambio de esta apertura económica y la legitimidad política, la administración de Rodríguez habría accedido a entregar a Saab, quien posee información crítica sobre los entramados de corrupción, lavado de activos y las redes de financiamiento del depuesto régimen madurista.