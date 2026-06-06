Resumen: Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre que habría atacado un bus del SITP con un machete, causando daños en varios vidrios y generando momentos de tensión entre los pasajeros. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las circunstancias del hecho ni si hubo personas lesionadas o capturas.

¡Pánico en el SITP! Hombre con machete atacó un bus lleno de pasajeros en Bogotá

Un video que comenzó a circular masivamente en redes sociales ha generado preocupación entre los usuarios del transporte público en Bogotá. En las imágenes se observa a un hombre que, aparentemente armado con un machete, golpea un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) mientras varias personas permanecen en el interior del vehículo.

La grabación muestra momentos de tensión y nerviosismo entre los pasajeros, quienes observan cómo el sujeto se acerca a la parte frontal del automotor y ocasiona daños en algunos de sus vidrios. Durante la situación, varias personas piden ayuda mientras intentan mantenerse alejadas de la zona donde se desarrolla el incidente.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que permita establecer con precisión qué ocurrió antes de que se registraran las imágenes. Tampoco se ha confirmado la fecha exacta, el lugar donde sucedieron los hechos ni la ruta del vehículo involucrado.

Lo que muestran las imágenes

El material audiovisual, ampliamente compartido en plataformas digitales, deja ver a un hombre sosteniendo un objeto largo que, según usuarios en redes sociales, correspondería a un machete. Sin embargo, esta información tampoco ha sido ratificada por las autoridades.

En el video se aprecia cómo el individuo golpea repetidamente la parte delantera del bus, provocando daños visibles en la estructura de vidrio. Mientras tanto, quienes se encontraban dentro del vehículo reaccionan con preocupación ante la posibilidad de que la situación escalara.

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Algunas versiones difundidas en internet señalan que el episodio habría estado precedido por una discusión relacionada con el conductor del bus. No obstante, esa hipótesis tampoco ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las versiones que circulan tras la publicación de los videos.

#INTOLERANCIA 🚨 Un impactante video que circula en diferentes plataformas digitales muestra el angustiante momento en el que usuarios de un bus SITP fueron at@cados por un v¡olento sujeto que portaba un machete. Se desconocen los hechos que desencaderon la reacción del agfresør. pic.twitter.com/hOJTuD6ee4 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 5, 2026

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Sin información oficial sobre heridos o capturas

Uno de los aspectos que más incertidumbre genera es la falta de información oficial alrededor del caso. Hasta ahora no se conoce si hubo personas lesionadas, si el presunto agresor fue identificado o si se adelantan investigaciones relacionadas con el hecho.

Tampoco se ha informado si el hombre fue retenido por las autoridades o si existen denuncias formales derivadas de lo ocurrido.

La ausencia de detalles oficiales ha llevado a que gran parte de la conversación pública se centre en las imágenes compartidas por los usuarios, que muestran únicamente una parte de lo sucedido y no permiten establecer con certeza el contexto completo del incidente.

Reacciones en redes sociales

La difusión del video provocó numerosas reacciones entre ciudadanos que utilizan diariamente el sistema de transporte de la capital.

Varios usuarios expresaron preocupación por la seguridad dentro y alrededor de los buses del SITP, mientras otros cuestionaron los recurrentes episodios de intolerancia que se registran en diferentes puntos de la ciudad.

El caso también reabrió el debate sobre los riesgos que enfrentan conductores y pasajeros cuando se presentan conflictos en las vías públicas, especialmente en escenarios donde intervienen elementos que pueden representar una amenaza para la integridad de las personas.

Por ahora, el hecho continúa rodeado de interrogantes. Se espera que las autoridades competentes se pronuncien para aclarar las circunstancias en las que ocurrió el incidente y determinar qué fue exactamente lo que desencadenó los momentos de tensión captados en video.