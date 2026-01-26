La Selección Colombia se enfrenta a Bolivia por la Copa América de Futsal este 26 de enero a las 10:00 a.m. Foto: FCF

Resumen: Este lunes 26 de enero, la Selección Colombia Masculina de Futsal se enfrenta a Bolivia a las 10:00 a.m. en el COP Arena Óscar Harrison de Luque, Paraguay, por la tercera fecha de la CONMEBOL Copa América. Tras un inicio de torneo intenso, el equipo nacional busca una victoria clave para sus aspiraciones en la fase de grupos, encuentro que los aficionados podrán seguir en vivo a través de Gol Caracol HD2, Fútbol RCN HD2 y sus respectivas plataformas digitales

¡Hoy juega la Selección Colombia de Futsal! El balón vuelve a rodar para la ‘tricolor’

Este lunes 26 de enero, la Selección Colombia Masculina de Futsal saltará a la cancha del COP Arena Óscar Harrison en Luque, Paraguay, para enfrentar a su similar de Bolivia.

Este encuentro corresponde a la tercera jornada de la fase de grupos de la CONMEBOL Copa América, una cita crucial donde el combinado nacional busca consolidar su camino hacia la siguiente ronda del torneo continental.

El pitazo inicial está programado para las 10:00 a.m. (hora de Colombia). El equipo llega con la motivación a tope y la consigna de sumar tres puntos vitales que le permitan escalar posiciones en la tabla.

La ‘tricolor’ ha mostrado un juego dinámico y estratégico, elementos que serán fundamentales para superar la defensa boliviana en el parqué paraguayo.

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de diversas plataformas.

El partido contará con cobertura en las señales de Gol Caracol HD2 y Fútbol RCN HD2, además de estar disponible en las aplicaciones móviles de Canal RCN y Caracol, junto a la señal de TV DITU.

