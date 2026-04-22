Resumen: Tres niños de preescolar resultaron heridos en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, sede La Patria, en Yondó (Antioquia), luego de que un ventilador de techo cayera dentro de un salón de clases. Los menores fueron trasladados al hospital Héctor Abad Gómez para recibir atención médica. Según las autoridades, el hecho estaría relacionado con una posible falla en la instalación del equipo tras un mantenimiento reciente. El caso generó preocupación en la comunidad educativa por las condiciones de infraestructura del plantel.

¡Pánico en el aula! Ventilador de techo cayó sobre tres niños de preescolar en un colegio de Yondó

Un accidente ocurrido en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, sede La Patria, en el municipio de Yondó (Antioquia), dejó a tres menores de edad lesionados luego de que un ventilador de techo se desprendiera y cayera dentro de un salón de clases mientras se desarrollaban actividades escolares.

El hecho se presentó en horas de la mañana del 22 de abril, cuando los estudiantes del grado preescolar se encontraban en clase. Tras el impacto, los niños fueron trasladados de manera inmediata al hospital Héctor Abad Gómez, donde recibieron atención médica.

De acuerdo con información entregada por la administración municipal, el incidente estaría relacionado con una posible falla en la instalación del equipo. El alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera, explicó que el ventilador había recibido mantenimiento recientemente, pero al parecer uno de los sistemas de sujeción no habría quedado correctamente ajustado.

Atención médica y estado de los menores

Los tres estudiantes afectados fueron valorados en el centro asistencial del municipio. Uno de ellos presentó una herida que requirió atención más detallada, mientras que los otros dos también recibieron valoración médica tras el impacto.

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El caso generó preocupación entre la comunidad educativa y los padres de familia, quienes, según informó Caracol Radio, señalaron que este tipo de situaciones encienden las alertas sobre las condiciones de infraestructura de la sede educativa.

Preocupación por las condiciones del plantel

Tras lo ocurrido, algunos acudientes manifestaron inquietud por el estado de la institución, señalando que no sería la primera vez que se presentan incidentes dentro del plantel. Según versiones de la comunidad, se han evidenciado diferentes problemas estructurales en las instalaciones.

Entre las preocupaciones mencionadas se encuentran el deterioro de algunos espacios, fallas en la infraestructura interna y condiciones que, según los padres, representan riesgos para los estudiantes durante la jornada escolar.

Las autoridades locales no han entregado un informe definitivo sobre las causas del desprendimiento del ventilador, mientras se adelantan las verificaciones correspondientes para establecer responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan.