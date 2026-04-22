Resumen: En el Oriente antioqueño se han registrado más de 130 animales silvestres heridos en lo corrido de 2026 por ataques de perros y gatos, según Cornare. Las especies más afectadas incluyen aves, mamíferos y reptiles, lo que ha generado preocupación por el impacto en la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. La entidad advierte que la problemática ha venido en aumento en los últimos años y hace un llamado a la tenencia responsable de mascotas para evitar que deambulen sin supervisión y entren en contacto con la fauna silvestre.

¡Cifras alarmantes! Más de 130 animales silvestres heridos por ataques de mascotas en el Oriente antioqueño

La autoridad ambiental Cornare encendió las alertas ante el incremento de casos de fauna silvestre herida por ataques de animales domésticos, principalmente perros y gatos, en varios municipios del Oriente antioqueño.

La situación se ha convertido en una preocupación creciente por su impacto en la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

De acuerdo con el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), en lo que va de 2026 han ingresado más de 1.200 animales silvestres, de los cuales 131 presentaban lesiones asociadas a este tipo de ataques. Las cifras evidencian una problemática que continúa en aumento y que está relacionada con la tenencia y manejo de mascotas.

Entre las especies afectadas se encuentran zarigüeyas, puercoespines, aves de diferentes grupos, perezosos, comadrejas, iguanas, serpientes, tigrillos y tortugas.

En este último caso, las autoridades han identificado una situación recurrente en animales que se encuentran en cautiverio, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a ataques.

Impacto en la fauna y los ecosistemas

Según el análisis de Cornare, estos hechos no solo afectan a los individuos atacados, sino que también generan consecuencias más amplias como la pérdida de fauna, la aparición de crías huérfanas, el abandono de nidos y alteraciones en los procesos naturales de los ecosistemas.

A esto se suma un riesgo adicional relacionado con la transmisión de enfermedades entre especies, como distemper, parvovirus, sida felino y leucemia felina, lo que representa una amenaza tanto para la fauna silvestre como para la salud pública.

Las estadísticas muestran un aumento sostenido de los casos en los últimos años: en 2020 se registraron 27 incidentes, en 2021 fueron 94, en 2022 subieron a 142, en 2023 alcanzaron 249, en 2024 llegaron a 500 y en 2025 se reportaron 514 casos.

Municipios con mayor reporte y llamado a la responsabilidad

Los municipios con mayor número de reportes incluyen Rionegro, Marinilla, El Retiro, San Vicente, Guarne, La Ceja, Nariño, Alejandría, San Rafael y San Carlos, lo que evidencia que la problemática se extiende en gran parte del territorio bajo jurisdicción de Cornare.

Aunque las autoridades reconocen que estos comportamientos hacen parte del instinto natural de los animales domésticos, insisten en que su control depende directamente de los cuidadores, ya que no pertenecen a los ecosistemas silvestres.

En ese sentido, Cornare reiteró el llamado a fortalecer la tenencia responsable de mascotas, evitando que perros y gatos circulen sin supervisión, especialmente en zonas boscosas o áreas verdes. También recomendó mantenerlos identificados, con esquemas de vacunación y desparasitación al día, como medidas clave para reducir estos incidentes.

Finalmente, la corporación recordó que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad compartida e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier caso de emergencia a la línea 3217811388.