Resumen: Las inundaciones en Urabá dejan más de 1.000 familias afectadas en Chigorodó, Carepa, Mutatá y Turbo. El Dagran entrega ayudas y evalúa zonas de riesgo.

¡Gratis y con 68 bandas! Así será Altavoz 2026, el festival que pondrá a vibrar a Medellín

Medellín se alista para tres días de música con el Festival Internacional Altavoz 2026, que contará con una participación récord de 68 bandas. La cita será del sábado 10 al lunes 12 de octubre en el estadio Cincuentenario y el Parque Norte, con entrada libre.

En sus tres escenarios, con programación de 4:00 p.m. a 11:30 p.m., se presentarán 28 agrupaciones de la ciudad, 15 nacionales y 16 internacionales. A ellas se suman nueve bandas escogidas por el Banco de Artistas del Presupuesto Participativo de Cultura, que llevarán el talento de Buenos Aires, San Javier, La Candelaria, La América, Laureles-Estadio y San Cristóbal.

La secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, destacó que estos eventos, además de entretener, dinamizan el turismo, el empleo y los ingresos de la ciudad. Las propuestas fueron definidas por una curaduría según género y programación, y cada grupo recibirá un incentivo económico.

Lea también: ¡Adiós a los charcos! Canchas sintéticas de Medellín estrenan tecnología verde para tragar agua

El domingo, el auditorio del Centro de Innovación del Maestro (MOVA) será sede de la Rueda de Negocios Altavoz 2026. Allí, 30 artistas de Altavoz, Amplifica y Presupuesto Participativo se reunirán con 23 programadores de México, Chile, Ecuador, Brasil y Polonia, y de ciudades como Cali, Ibagué, Pasto y Barranquilla. Habrá 161 citas de negocios, además de espacios de networking, para abrir oportunidades y alianzas.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En lo ambiental, el festival viene de reducir en 15% su huella de carbono: pasó de 247 toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2024 a 211 en 2025. Lo consiguió con menos materiales de montaje, mejoras en logística y transporte y un mayor control de las emisiones, prácticas que este año busca perfeccionar.

Para asistir a Altavoz 2026, el ingreso está permitido desde los 12 años con un adulto responsable. Se recomienda usar el transporte público: el Metro operará en las líneas A y B hasta las 11:30 p. m. el domingo 11 y el lunes 12.

La programación está disponible en aquí y en las redes @festivalaltavozmed y @cultura.med.

Más noticias de Medellín