Resumen: Un vuelo de United Airlines que cubría la ruta entre Chicago y Minneapolis fue desviado y aterrizó de emergencia en Madison, Wisconsin, luego de que un pasajero mostrara un comportamiento agresivo e intentara ingresar a la cabina de los pilotos. La tripulación activó los protocolos de seguridad y, con apoyo de las autoridades, el hombre fue reducido y retirado del avión sin que se registraran heridos, tras lo cual el vuelo retomó su trayecto y el caso quedó bajo investigación de autoridades federales.

¡Pánico en el aire! Pasajero violento intenta meterse a la cabina de pilotos y obliga a desviar un vuelo en EE. UU.

Un vuelo de la aerolínea United Airlines que cubría la ruta entre Chicago y Minneapolis tuvo que ser desviado y realizar un aterrizaje no programado luego de que un pasajero adoptara una conducta agresiva que comprometió la seguridad a bordo, según información entregada por la aerolínea y autoridades locales citadas por medios estadounidenses como y .

El hecho ocurrió la noche del viernes 29 de mayo durante el vuelo UA2005, que había despegado desde el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago con destino a Minneapolis. En pleno trayecto, uno de los pasajeros comenzó a generar alteraciones que obligaron a la tripulación a activar los protocolos de seguridad establecidos.

De acuerdo con la información conocida, el comportamiento del hombre incluyó intentos reiterados por acercarse e ingresar a la cabina de los pilotos, lo que encendió las alertas del personal a bordo.

Desvío del vuelo y aterrizaje en Madison

Ante la situación, la tripulación decidió desviar la aeronave hacia el Aeropuerto de Madison, en Wisconsin, donde se realizó un aterrizaje de emergencia alrededor de las 21:00 horas, según registros de seguimiento de vuelo citados por los medios consultados.

Una vez en tierra, agentes del alguacil del condado de Dane abordaron el avión para controlar la situación. El pasajero fue reducido, esposado y retirado de la aeronave sin que se presentaran enfrentamientos adicionales.

Esto le podría interesar: ¡Momentos de terror! Montaña rusa falló y dejó a ocho estudiantes atrapados a 30 metros de altura en EE. UU.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas entre los 147 pasajeros ni entre los seis miembros de la tripulación durante el incidente.

Retoma del vuelo y operación normalizada

Luego de la intervención policial y la verificación de las condiciones de seguridad, el vuelo UA2005 retomó su trayecto hacia Minneapolis. Las operaciones en la terminal de Madison no presentaron mayores afectaciones tras el incidente, de acuerdo con los reportes divulgados.

La aeronave completó su recorrido en la madrugada del sábado, una vez se restablecieron las condiciones para continuar el viaje.

Investigación en curso y respuesta de autoridades

El caso quedó en manos de autoridades federales, encargadas de determinar las causas del comportamiento del pasajero y las posibles implicaciones legales. Hasta el momento, no se ha revelado su identidad ni los cargos que podría enfrentar.

Las autoridades locales y la aerolínea señalaron que la intervención coordinada entre la tripulación, las fuerzas de seguridad y el personal en tierra permitió controlar la situación sin consecuencias físicas para los ocupantes del vuelo.

1/ United Flight 2005 (ORD–MSP) diverted to Madison after an unruly passenger allegedly attempted to breach the cockpit while ranting in Russian. Passengers reported the individual was removed in handcuffs as police swept the aircraft. Reports indicate authorities treated the… pic.twitter.com/wJwufEyQN5 — Emiraa Air – Sea Defence (@DenizEmiraa) May 30, 2026

Antecedentes recientes en vuelos de la aerolínea

El incidente se suma a otros episodios recientes reportados en vuelos de United Airlines. Uno de ellos ocurrió semanas atrás en Newark, Nueva Jersey, donde un pasajero fue detenido tras protagonizar un altercado a bordo e intentar abrir una puerta del avión, según reportes de .

Las autoridades aeronáuticas en Estados Unidos han reiterado que cualquier conducta que comprometa la seguridad de un vuelo puede derivar en sanciones penales, además de restricciones para viajar en el futuro y multas establecidas por la normativa vigente.