Resumen: Ocho estudiantes quedaron atrapados a unos 30 metros de altura luego de que una montaña rusa en un parque de Texas presentara una falla durante su recorrido. La atracción se detuvo en posición vertical, lo que obligó a un operativo de rescate que duró varias horas y en el que los jóvenes fueron descendidos uno a uno por equipos de emergencia. Aunque ninguno resultó herido, varios fueron atendidos por afectaciones relacionadas con el estrés y la exposición al calor. Posteriormente, la montaña rusa fue cerrada mientras se investiga la causa del fallo.

¡Momentos de terror! Montaña rusa falló y dejó a ocho estudiantes atrapados a 30 metros de altura en EE. UU.

Momentos de tensión se vivieron en un parque de diversiones en Galveston, Texas (Estados Unidos), luego de que una montaña rusa presentara una falla mecánica y dejara a ocho estudiantes suspendidos a gran altura durante varias horas, mientras se desarrollaba un operativo de rescate.

El hecho ocurrió en la atracción Iron Shark, ubicada en el parque Pleasure Pier, cuando el vagón se detuvo de forma inesperada durante la fase inicial del ascenso, quedando en posición vertical. En ese punto, los pasajeros quedaron inmovilizados a cerca de 30 metros del suelo, en plena estructura del recorrido.

Las personas afectadas eran estudiantes de instituciones educativas de Houston, quienes hacían parte de una excursión escolar. La situación generó alarma entre acompañantes y personal del parque, que de inmediato alertaron a los equipos de emergencia.

De acuerdo con información entregada por la administración del parque, un fallo en el sistema de la atracción activó los mecanismos de seguridad, lo que provocó la detención automática del recorrido.

“Un problema aún no identificado activó el sistema de emergencia de la atracción”, explicó el director de operaciones del parque, quien además señaló que el mecanismo está diseñado para detenerse con el fin de proteger a los usuarios.

Operativo de rescate se extendió por varias horas

El rescate de los estudiantes tomó alrededor de cuatro horas. Los equipos de emergencia utilizaron una escalera especializada para acceder hasta la estructura donde se encontraban los jóvenes, quienes fueron asegurados uno a uno con arneses de seguridad.

Esto le podría interesar: [IMAGINES SENSIBLES] En video quedó cuando exfutbolista colombiano sacó maleta en la que iba «su amigo»

Posteriormente, fueron descendidos de manera controlada hasta tierra firme, en una operación que se realizó con apoyo de bomberos y personal especializado en rescate en altura. Las labores se extendieron debido a la complejidad del acceso y a la posición en la que había quedado detenida la atracción.

🎢 🇺🇸 ¡Sálvese quien pueda! Jóvenes quedan atrapados en montaña rusa de Texas 👥 Ocho estudiantes tuvieron que esperar varias horas en la atracción Iron Shark, del parque Pleasure Pier, en Galveston (sur), luego de que el juego mecánico sufriera una avería mientras realizaban… pic.twitter.com/hG1IarYiJI — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 29, 2026

Las autoridades informaron que, aunque ninguno de los estudiantes sufrió lesiones, varios presentaron afectaciones por el estrés del momento y la exposición prolongada al sol. Todos fueron evaluados por personal médico tras el rescate.

Investigación y cierre preventivo de la atracción

Luego del incidente, la administración del parque anunció el cierre indefinido de la montaña rusa mientras se adelanta una inspección técnica para determinar la causa exacta de la falla.

El objetivo de la revisión será establecer si se trató de un problema mecánico o de otro tipo de anomalía en el sistema de seguridad, con el fin de evitar situaciones similares en el futuro.

Las autoridades locales confirmaron que el caso ya está siendo analizado, mientras la atracción permanece fuera de servicio como medida preventiva.