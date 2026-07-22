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Resumen: Un incendio estructural registrado en el barrio Porvenir de Cali provocó alarma entre los habitantes durante la tarde del 22 de julio. La emergencia movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos, que desplegaron máquinas extintoras, personal especializado y equipos de apoyo para controlar las llamas. La situación también generó cierres viales preventivos mientras avanzaban las labores de atención. Además, las autoridades informaron que otros dos incendios eran atendidos de manera simultánea en diferentes sectores de la ciudad.

¡Pánico en Cali! Voraz incendio en el barrio Porvenir moviliza un masivo operativo de bomberos

Un incendio estructural registrado durante la tarde de este miércoles 22 de julio generó alarma entre los habitantes del barrio Porvenir, en el centro de Cali. La emergencia, reportada en la calle 34 con carrera 6A, provocó una rápida reacción de los organismos de socorro, que desplazaron varias unidades para controlar las llamas y evitar mayores afectaciones.

De acuerdo con el reporte entregado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, el llamado de emergencia se recibió hacia las 3:20 p. m. y desde ese momento se inició el despliegue de equipos especializados hacia el punto afectado.

En el lugar fueron asignadas inicialmente tres máquinas extintoras con 12 unidades bomberiles, una máquina de altura con dos integrantes del cuerpo de bomberos, un carro tanque con dos unidades adicionales, una ambulancia con cuatro paramédicos y un vehículo de apoyo logístico.

La magnitud del incendio generó una amplia columna de humo que pudo ser observada desde distintos puntos de la ciudad, mientras habitantes y transeúntes alertaban sobre la situación a través de registros compartidos en redes sociales.

Autoridades atendieron tres emergencias de manera simultánea

Mientras los bomberos avanzaban en las labores de control en Porvenir, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo confirmó que no se trataba de la única emergencia activa en Cali durante la jornada.

Los organismos de socorro también atendían otros dos eventos: un incendio estructural ubicado detrás del colegio Las Aguas, en el corregimiento de Montebello, en zona de ladera, y un incendio forestal registrado en el sector de Bonanza.

Para la atención de estos casos, las autoridades coordinaron la distribución de personal y equipos entre los diferentes puntos, con el objetivo de responder a cada emergencia y avanzar en la mitigación de los riesgos.

En el caso de Montebello y Bonanza, el operativo contó con dos máquinas extintoras, ocho bomberos, un carro tanque con dos unidades adicionales y una ambulancia con dos paramédicos.

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Refuerzan labores para controlar el incendio en Porvenir

Con el paso de los minutos, la atención en el barrio Porvenir requirió un mayor despliegue operativo. Según la información entregada por las autoridades, al sitio fueron sumadas más unidades para fortalecer las labores contra el fuego.

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El equipo de respuesta quedó conformado por cinco máquinas extintoras con 20 bomberos, una máquina de altura con dos integrantes, un carro tanque con dos voluntarios, dos ambulancias con personal paramédico y cuatro vehículos logísticos con cuatro socorristas de apoyo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron la conflagración ni han entregado un balance oficial sobre las posibles afectaciones en las estructuras ubicadas en la zona.

Cierres viales para facilitar la atención de la emergencia

Debido al operativo de los organismos de emergencia, la Secretaría de Movilidad de Cali implementó restricciones preventivas en algunos puntos cercanos al lugar del incendio.

Los cierres se mantienen en:

Carrera 5 con calle 34.

Carrera 5 con calle 44.

Carrera 7 con calle 34.

Agentes de tránsito permanecen en el sector para orientar a los conductores, regular la movilidad y permitir el ingreso y salida de los vehículos de emergencia que participan en la atención del incendio.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar acercarse al área mientras continúan las labores de los equipos de respuesta y utilizar vías alternas para reducir la congestión en la zona.

Bomberos continúan trabajando en la zona

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali mantiene las labores de control y monitoreo en los diferentes puntos donde se presentan incendios. Por ahora, las entidades encargadas de la atención de emergencias indicaron que continuarán entregando información oficial conforme avance la situación.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para consultar únicamente los canales oficiales y evitar compartir información no confirmada sobre las emergencias que se presentan en la ciudad.