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    Torturada, atada de pies y manos y envuelta en sábanas hallaron muerta a María Camila Potosí en Cali

    ¿Qué pasó con el bebé de María Camila?

    Publicado por: SoloDuque

    crimen maria camila
    Torturada, atada de pies y manos y envuelta en sábanas hallaron muerta a María Camila Potosí en Cali

    Resumen: El misterio rodea el destino del pequeño. Los forenses deben determinar las causas del deceso y esclarecer qué sucedió con el bebé de ocho meses de gestación, que estaba por nacer

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    Minuto30.com .- Un hecho que causa conmoción en Cali. Las autoridades hallaron sin vida a María Camila Potosí, una joven de 21 años, ocho meses embarazada. Su cuerpo apareció en la vía a La Buitrera, en el sur de la ciudad. La comunidad está consternada.

    Según versiones de testigos, el cuerpo de la joven fue encontrado en avanzado estado de descomposición, atado de pies y manos y envuelto en sabanas y cobijas.

    Las investigaciones indican que la joven subió a una motocicleta con otra mujer, presuntamente una conocida, no solo una vez, sino en dos ocasiones el día de su desaparición.

    maria camila potosi

    Cámaras de seguridad captaron uno de los momentos y se presume que la sospechosa la atrajo con engaños, prometiendo regalos para el bebé. La familia nota inconsistencias en el testimonio de la conductora.

    El misterio rodea el destino del pequeño. Los forenses deben determinar las causas del deceso y esclarecer qué sucedió con el bebé de ocho meses de gestación que estaba por nacer. No hay pronunciamiento oficial sobre el infante. La búsqueda de respuestas continúa.

    La Policía Metropolitana de Cali confirmó oficialmente el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en estado de gestación, cuyas características preliminares coinciden con las de María Camila Potosí, la joven de 21 años reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio.

    El hallazgo se produjo aproximadamente a las 5:35 p. m. del lunes 20 de julio en el kilómetro 3 de la vía a La Buitrera, una zona rural en el sur de Cali, a orillas del río Meléndez.

    Policía y Fiscalía trabajan de manera articulada, desplegando todas sus capacidades técnicas, científicas y de investigación para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió este lamentable suceso.

    La prioridad de las autoridades es lograr la plena identificación, ubicación y captura de los presuntos responsables de este crimen que ha conmocionado a la ciudad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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