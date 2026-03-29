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    ¡Pánico en Cali! Fuerte explosión en restaurante deja una mujer herida y varios locales afectados

    La emergencia movilizó a varias unidades bomberiles y personal paramédico, que controlaron las llamas y aseguraron los sitios afectados.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Pánico en Cali! Fuerte explosión en restaurante deja una mujer herida y varios locales afectados
    Fotos: Captura de video
    ¡Pánico en Cali! Fuerte explosión en restaurante deja una mujer herida y varios locales afectados

    Resumen: Una fuerte explosión en un restaurante del barrio San Pedro, en Cali, dejó una mujer herida y daños en varios locales vecinos. Bomberos y personal de emergencia controlaron el incendio y atendieron a la víctima, mientras se investigan las causas del incidente, que podrían estar relacionadas con una fuga de gas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una fuerte explosión en un restaurante del centro de Cali derivó en un incendio estructural que dejó como saldo una mujer lesionada y daños en varios locales comerciales, en una emergencia que se registró en la madrugada de este domingo 29 de marzo.

    El hecho ocurrió en la carrera 3 con calle 8, en el barrio San Pedro, donde la comunidad alertó a las autoridades tras escuchar un estruendo que sacudió el sector. La explosión se habría originado en la cocina del restaurante y cafetería, ubicado en el primer piso de un edificio de seis niveles.

    Despliegue de los cuerpos de emergencia

    Al recibir la alerta, el Cuerpo de Bomberos de Cali envió de inmediato dos máquinas extintoras con ocho unidades, una máquina de altura con dos bomberos, una ambulancia con paramédicos y un equipo especializado en investigación de incendios. La emergencia fue controlada gracias a la rápida intervención de los bomberos, quienes también realizaron labores de prevención y evaluación estructural del edificio para descartar riesgos mayores.

    Durante la atención del incidente, una mujer resultó lesionada y fue atendida inicialmente en el lugar. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

    Locales afectados y daños

    La explosión y el incendio provocaron afectaciones en tres locales comerciales:

    • El restaurante y cafetería, donde se originó el siniestro.
    • Una papelería contigua, que sufrió daños materiales.
    • Un local vecino desocupado, también afectado por la fuerza de la onda explosiva.

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    Además, la explosión provocó daños en vidrios y enseres de las edificaciones cercanas, generando alarma entre los habitantes del barrio San Pedro.

    Posible causa y seguimiento de las autoridades

    Aunque se espera la confirmación oficial, las primeras hipótesis señalan que el incidente pudo haberse originado por una fuga de gas en la cocina del restaurante. La unidad de investigación de incendios continúa evaluando la escena para establecer con precisión las causas del siniestro.

    Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a actuar con precaución ante cualquier indicio de fuga de gas y recordaron que las emergencias pueden reportarse a través de la línea 119 de Bomberos o al número único 123.

    Evaluación continua

    Hasta pasadas las seis de la mañana, los bomberos permanecieron en la zona realizando labores de inspección y prevención, garantizando la seguridad de los locales y evaluando los daños estructurales. Se espera que en las próximas horas se entregue un informe oficial con el balance final de las afectaciones materiales y la gravedad de la lesión de la mujer involucrada.


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