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    ¡Enterrada en un taller! Descubren media tonelada de cocaína bajo el suelo en Cali

    El cargamento, con destino a mercados internacionales, fue detectado gracias a labores que permitieron ubicar el inusual método de ocultamiento.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Enterrada en un taller! Descubren media tonelada de cocaína bajo el suelo en Cali
    Foto: Captura de video
    ¡Enterrada en un taller! Descubren media tonelada de cocaína bajo el suelo en Cali

    Resumen: La Policía incautó 500 kilos de cocaína que estaban enterrados en un taller de latonería en Cali. El cargamento, proveniente del Cauca y con destino a mercados en Centro y Norteamérica, fue hallado durante un operativo que dejó cuatro capturados y evidenció nuevas modalidades de ocultamiento usadas por redes criminales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo de la Policía Nacional dejó al descubierto una nueva modalidad de ocultamiento de droga en Cali, donde fueron incautados 500 kilos de cocaína que permanecían escondidos bajo tierra en un taller de latonería.

    El procedimiento permitió ubicar el alijo que, según las autoridades, había sido trasladado desde el departamento del Cauca y tenía como destino redes de tráfico en Centro y Norteamérica.

    La droga se encontraba oculta de manera estratégica bajo el suelo del establecimiento, lo que evidencia un intento por evadir los controles de las autoridades mediante métodos cada vez más sofisticados.

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    Durante la intervención, uniformados lograron la captura de cuatro personas presuntamente vinculadas con esta operación ilegal. Aunque no se entregaron mayores detalles sobre sus identidades, las detenciones hacen parte de las acciones adelantadas para desarticular las estructuras responsables del transporte y distribución de estupefacientes.

    El hallazgo pone en evidencia cómo organizaciones criminales continúan adaptando sus estrategias logísticas, utilizando espacios aparentemente cotidianos, como talleres de latonería, para camuflar cargamentos ilícitos y dificultar su detección.

    Desde la Policía se destacó que este resultado hace parte del trabajo operativo que se viene desarrollando para contrarrestar el tráfico de drogas, así como la capacidad de las autoridades para identificar y neutralizar estas nuevas formas de ocultamiento.

    Las investigaciones continúan con el objetivo de establecer posibles conexiones de esta incautación con redes más amplias de narcotráfico que operan dentro y fuera del país.


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