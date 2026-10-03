Resumen: Una balacera registrada durante la tarde en un establecimiento comercial del sector La Galería, en Andes, generó alarma entre comerciantes y transeúntes. Dos hombres fueron atacados con arma de fuego y, tras la agresión, los responsables huyeron en motocicleta con rumbo desconocido. Una de las víctimas falleció y la otra resultó herida.

¡Pánico en Andes! Ataque a tiros en un establecimiento terminó con una persona fallecida

Una situación de violencia alteró la tranquilidad de los habitantes de Andes, en el Suroeste de Antioquia, durante la tarde de este viernes, 3 de octubre. El hecho se presentó en un establecimiento comercial ubicado en el sector de La Galería, en inmediaciones de la zona conocida como Falda La Trilladora.

De acuerdo con información reportada por medios locales, varias detonaciones se escucharon dentro del establecimiento, donde se encontraban dos hombres. El ataque habría sido cometido por sujetos que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

Los atacantes llegaron en motocicleta

Según la información conocida hasta el momento, los sujetos ingresaron a la zona donde estaban las dos víctimas y dispararon en repetidas oportunidades con un arma de fuego. Los dos hombres resultaron afectados durante la agresión.

Después de efectuar los disparos, los responsables abandonaron el lugar en la motocicleta en la que se movilizaban y huyeron con rumbo desconocido.

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El ataque generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el establecimiento y quienes transitaban por este sector de Andes, debido a las detonaciones registradas durante el hecho.

Una de las víctimas murió

Como consecuencia de la agresión, una de las personas atacadas falleció, mientras que la otra resultó herida por los impactos de arma de fuego.

La información preliminar conocida a través de medios locales señala que el ataque estuvo dirigido contra estos dos hombres y que los responsables escaparon inmediatamente después de efectuar los disparos.

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni de las personas que habrían cometido la agresión. Tampoco han sido establecidas las circunstancias que llevaron al ataque.

El caso ocurrió en una zona comercial del municipio y quedó bajo conocimiento de las autoridades, que deberán establecer las condiciones en las que se produjo el hecho y avanzar en la identificación de los responsables.