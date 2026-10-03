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Resumen: Un presunto integrante del Clan del Golfo fue capturado en flagrancia en el centro de Medellín durante un operativo adelantado por el Gaula Militar de la Cuarta Brigada y el CTI de la Fiscalía. De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría exigido $18 millones a una víctima a cambio de no atentar contra su integridad y estaría bajo la coordinación de alias Primo Gay. La persona fue capturada por el delito de extorsión y quedó a disposición de la autoridad competente.

¡Lo pillaron cobrando una extorsión! Capturan en Medellín a presunto integrante del Clan del Golfo

Un operativo conjunto permitió la captura en flagrancia de un presunto integrante del Clan del Golfo en el centro de Medellín. El procedimiento fue realizado por tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, a través del Gaula Militar, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el hombre estaría involucrado en un caso de extorsión contra una víctima a quien le exigía una suma de 18 millones de pesos. El dinero habría sido solicitado a cambio de no atentar contra su integridad.

La investigación apunta a una coordinación criminal

Según la información entregada por las autoridades, el capturado actuaría bajo la coordinación de un hombre conocido con el alias de Primo Gay, señalado en el caso como la persona que estaría detrás de la coordinación de la exigencia extorsiva.

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La captura se produjo en flagrancia y la persona quedó vinculada a un proceso por el delito de extorsión, de acuerdo con el procedimiento adelantado por las autoridades durante el operativo.

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Operativo conjunto contra la extorsión

La acción fue desarrollada mediante el trabajo coordinado entre el Ejército Nacional y la Fiscalía, una articulación que permitió avanzar en la investigación y concretar la captura en el centro de Medellín.

Con este procedimiento, el Ejército señaló que mantiene las acciones conjuntas e interinstitucionales dirigidas a enfrentar delitos que afectan la tranquilidad de los habitantes de Antioquia.

Las autoridades indicaron que este tipo de operaciones también buscan debilitar las capacidades criminales de los grupos armados organizados que tienen participación en actividades delictivas en el departamento.