Pánico en el norte de Bogotá: disparos desataron persecución y dejaron dos capturados

Resumen: Tras desatarse la balacera, la oportuna reacción de los vigilantes, combinada con el apoyo de patrullas de la Policía Nacional que hacían ronda por el cuadrante, permitió interceptar y reducir a dos sujetos involucrados en el altercado.

Minuto30.com .- Momentos de zozobra y zumbido de balas vivieron transeúntes y comerciantes en inmediaciones de un reconocido centro comercial, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. La tranquilidad de la zona se vio interrumpida por una serie de gritos de auxilio seguidos de varias detonaciones por arma de fuego, lo que desató una rápida reacción de los esquemas de seguridad y las autoridades.

De acuerdo con testimonios de personas que transitaban por el sector, el incidente se originó a pocos metros del complejo comercial, momento en el que varios guardas de seguridad privada emprendieron una veloz persecución hacia el sur por la carrera 13 tras la pista de los presuntos sospechosos. La situación generó angustia entre conductores y peatones que buscaron refugiarse en locales cercanos ante el temor de quedar atrapados en un fuego cruzado.

La oportuna reacción de los vigilantes, combinada con el apoyo de patrullas de la Policía Nacional que hacían ronda por el cuadrante, permitió interceptar y reducir a dos sujetos involucrados en el altercado.

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Los capturados fueron trasladados a una estación policial para su respectiva individualización y ser puestos a disposición de las autoridades competentes. Entre tanto, las unidades judiciales verifican las cámaras de seguridad del sector para establecer si el hecho se trató de un intento de fleteo o hurto a usuarios de la zona comercial e incautar las armas implicadas

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