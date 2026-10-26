Reportan atentado a las afueras de un reconocido Centro Comercial de Bucaramanga: una persona herida

Resumen: De acuerdo con las primeras informaciones preliminares, el hecho dejó a una persona gravemente heridas, quien fue auxiliada de inmediato por testigos y personal de seguridad del establecimiento, así como por la policía.
Minuto30.com .- Momentos de pánico y zozobra se vivieron en la tarde de este lunes en un reconocido centro comercial en Bucaramanga (Santander), tras registrarse un atentado que encendió las alertas de los organismos de socorro y la Policía en este concurrido sector comercial.
De acuerdo con las primeras informaciones preliminares, el hecho dejó a una persona gravemente heridas, quien fue auxiliada de inmediato por testigos y personal de seguridad del establecimiento, así como por la policía.
La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano para recibir atención médica especializada; de momento, se desconoce su identidad y el estado de gravedad del afectado.
Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga acordonaron el área para asegurar el perímetro, proteger a los comerciantes y clientes que se encontraban en el lugar, e iniciar las labores investigativas correspondientes. Las autoridades recopilan testimonios y verifican los registros de las cámaras de seguridad del complejo comercial para esclarecer la dinámica del ataque e identificar a los agresores.
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