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Reportan atentado a las afueras de un reconocido Centro Comercial de Bucaramanga: una persona herida

De momento se desconoce su identidad y el estado de gravedad del afectado

Publicado por: SoloDuque

ataque armado en centro comercial de Bucaramanga
Capturas de video/Redes Sociales
Reportan atentado a las afueras de un reconocido Centro Comercial de Bucaramanga: una persona herida

Resumen: De acuerdo con las primeras informaciones preliminares, el hecho dejó a una persona gravemente heridas, quien fue auxiliada de inmediato por testigos y personal de seguridad del establecimiento, así como por la policía.

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Minuto30.com .- Momentos de pánico y zozobra se vivieron en la tarde de este lunes en un reconocido centro comercial en Bucaramanga (Santander), tras registrarse un atentado que encendió las alertas de los organismos de socorro y la Policía en este concurrido sector comercial.

De acuerdo con las primeras informaciones preliminares, el hecho dejó a una persona gravemente heridas, quien fue auxiliada de inmediato por testigos y personal de seguridad del establecimiento, así como por la policía.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano para recibir atención médica especializada; de momento, se desconoce su identidad y el estado de gravedad del afectado.

Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga acordonaron el área para asegurar el perímetro, proteger a los comerciantes y clientes que se encontraban en el lugar, e iniciar las labores investigativas correspondientes. Las autoridades recopilan testimonios y verifican los registros de las cámaras de seguridad del complejo comercial para esclarecer la dinámica del ataque e identificar a los agresores.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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