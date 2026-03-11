Banderas, panfletos y grafitis: investigan aparición de supuesto grupo armado CAC en Andes

Resumen: Aparecen panfletos y grafitis de un supuesto grupo armado en Andes, Antioquia. Autoridades investigan y señalan que no hay evidencia de esa estructura en la región.

La aparición de panfletos, grafitis y banderas de un supuesto grupo armado encendió las alarmas en el municipio de Andes, Antioquia, luego de que estos elementos fueran hallados en diferentes puntos de la población durante el pasado 10 de marzo.

Los panfletos y grafitis fueron encontrados principalmente en sectores como La Aguada y Brisas del San Juan, donde aparecieron en fachadas de viviendas, cercas, muros, andenes y espacios públicos. Los mensajes hacen referencia a un grupo que se identifica como Comandos Armados Campesinos (CAC).

Uno de los detalles que más llamó la atención de la comunidad es que algunos de los panfletos estarían elaborados con los colores de la bandera municipal e incluso incluirían el escudo del municipio de Andes.

En los documentos difundidos, el supuesto grupo armado CAC hace referencia también a los municipios de Jardín y Betania, además de mencionar al frente Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, señalando a la población que ignore presuntas exigencias de esa estructura.

Tras conocerse el hecho, las autoridades municipales iniciaron verificaciones en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Nacional de Colombia para establecer la procedencia de los panfletos y determinar si existe alguna estructura criminal detrás de estos mensajes.

Sin embargo, de manera preliminar, la Policía de Antioquia indicó que hasta el momento no existen registros de un grupo armado denominado CAC operando en el departamento.

Por esta razón, las autoridades no descartan que los mensajes hayan sido difundidos por particulares con el objetivo de generar temor en la comunidad o incluso preparar el terreno para posibles extorsiones.

